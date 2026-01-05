Slušaj vest

GlumacStiven V. Bejli, poznat publici po ulozi Džoa, vlasnika bara u hit-seriji „Uvod u anatomiju“ (Grey’s Anatomy), otvoreno je progovorio o retkom zdravstvenom problemu koji mu je godinama oblikovao život i karijeru.

Bejli (54) je u emotivnoj objavi na mreži Iks (X) otkrio da mu je dijagnostikovan urođeni miastenički sindrom (CMS) – retko genetsko neuromišićno oboljenje koje izaziva slabost mišića i brzi zamor tela.

„Godinama sam bio oprezan, povučen i tih kada je reč o nečemu što je duboko uticalo na moj život i rad. To vreme je sada završeno“, napisao je glumac u svojoj javnoj ispovesti.

Retka bolest koja utiče na svakodnevni život

Kako objašnjavaju lekari sa Klinike Mejo, urođeni miastenički sindrom je nasledno oboljenje nastalo zbog genetskih promena koje ometaju komunikaciju između nervnog sistema i mišića. Posledica su slabost i otežano izvođenje osnovnih fizičkih radnji.

„Mogu biti pogođeni mišići koji kontrolišu govor, gutanje, disanje, vid, ali i hodanje“, navodi se u stručnim objašnjenjima.

Bejli je istakao da mu se ruke i noge brže zamaraju nego što je uobičajeno, kao i da su ponavljajući pokreti posebno iscrpljujući, jer mogu dovesti do privremenog „zaključavanja“ mišića.

Zašto je godinama skrivao istinu

Glumac priznaje da je svoju borbu dugo držao dalje od očiju javnosti zbog nesigurnosti oko dijagnoze, straha za karijeru i lične potrebe za privatnošću.

„Imam genetski poremećaj koji remeti vezu između mozga i mišića, na mestu gde se susreću nerv i mišić. Ima ih na milijarde u telu, a sve više mojih prestaje da radi kako treba“, napisao je Bejli, ne gubeći prepoznatljiv smisao za humor.

Video: Stiven Sigal u Vrnjačkoj Banji