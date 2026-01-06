Čarli Šin u ulozi u seriji „Dva i po muškarca“

Angus T. Džons proslavio se kao simpatični, pomalo nespretni Džejk Harper u hit seriji "Dva i po muškarca", koja je godinama bila jedna od najgledanijih sitkoma na svetu. Kao dečja zvezda postao je globalno prepoznatljivo lice, a u jednom trenutku je bio najplaćenije dete na televiziji i zarađivao je čak 346 hiljada evra po epizodi. Ipak, nije izabrao put slave i s godinama se postupno povlačio iz sveta glume, a javnost je ostala zatečena i njegovim današnjim izgledom.

U galeriji pogledajte kako je Angus T. Džons izgledao u ulozi Džejka Harpera u seriji "Dva i po muškarca":

1/4 Vidi galeriju Angus T. Džons kao Džejk Harper u seriji "Dva i po muškarca" Foto: Profimedia, WARNER BROS. / Everett / Profimedia

Umesto Holivuda, okrenuo se mirnijem životu daleko od reflektora, a u javnosti nije snimljen još od januara 2024. Tada je fotografisan u Los Anđelesu s kačketom, gustom bradom i naočarima, a na fotografijama ni ne podseća na dečaka kog su milioni gledali na malim ekranima.

Veliku pažnju izazvale su i njegove izjave iz 2012. godine, kada je javno osudio seriju koja mu je donela slavu i bogatstvo. U tadašnjem videu izjavio je kako "Dva i po muškarca" promoviše nemoralne vrednosti, te je publiku pozvao da prestane da prati seriju. Njegove reči šokirale su obožavatelje, ali i same producente, s obzirom na to da je u tom trenutku još uvek bio deo glumačke postave.

U galeriji pogledajte kako danas izgleda Angus T. Džons, koji se proslavio u seriji "Dva i po muškarca":

1/7 Vidi galeriju Angus T. Džons, koji se proslavio u seriji "Dva i po muškarca" Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Snorlax/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Prestanite da gledate 'Dva i po muškarca' jer vam ta serija puni glavu đubretom. Ljudi kažu da je to zabava, ali nije i zato istražite kako televizija utiče na vaš mozak. Istražite sve malo i sami ćete zaključiti koliko je to loše. Nije moguće u isto vreme biti istinski bogobojažljiva osoba i učestvovati u seriji kao što je ta. To se potpuno kosi s onim što me Biblija uči", rekao je.

Džons se u to vreme okrenuo veri, što je, prema njegovim rečima, snažno uticalo na njegov pogled na život i karijeru. Iako se kasnije delimično izvinio zbog načina na koji je kritikovao seriju, jasno je dao do znanja da više ne želi da bude deo takvog sveta.

Nakon završetka serije 2015. godine, Angus se gotovo u potpunosti povukao iz javnosti. Posvetio se obrazovanju, završio fakultet i danas vodi diskretan život, daleko od kamera i crvenih tepiha.

Priča Angusa T. Džonsa je još jedan primer kako dečja slava ne garantuje i život pred očima javnosti, barem ne onakav kakav mnogi očekuju. Dok su ga neki zapamtili kao Džejka Harpera, on je očito odlučio da okrene novu stranicu i ostavi prošlost iza sebe.

