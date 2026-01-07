Slušaj vest

Julija Sarkozi, trinaestogodišnja ćerka bivše francuske prve dame Karle Bruni i bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija, poslednjih meseci je sve više u žiži javnosti – i zbog svog izgleda.

Iako je rođena u oktobru 2011. godine, mnogi na društvenim mrežama komentarišu da Đulija sada izgleda znatno starije od svojih vršnjakinja, pa čak i dvostruko starije nego što zapravo jeste. Tinejdžerka otvoreno eksperimentiše sa stilom odraslih žena – nosi ekstenzije, veštačke trepavice, tešku šminku i proizvode za samotamnjenje.

Pogledajte u galeriji fotografije mlade Julije:

1/9 Vidi galeriju Julija Sarkozi, ćerka Karle Bruni i Nikole Sarkozija Foto: Printscreen/Instagram/giulia.sarkozy

Na Instagramu, gde je veoma aktivna, objavljuje fotografije u ogledalu sa dugom, veštačkom kosom i kratkim majicama koje otkrivaju njen stomak. Takav sadržaj izazvao je lavinu reakcija njenih pratilaca.

„Ima 13 godina, ali izgleda kao da ima 25“, „Nokti, trepavice, ten – ovo je previše za dete“, „Lepa je, ali izgleda kao tridesetogodišnjakinja“, samo su neki od komentara koji se mogu naći ispod njenih objava.

Karla Bruni se povukla iz javnosti

Dok se o Đuliji sve više priča, Karla Bruni (58) je poslednjih godina vodila mnogo povučeniji život. Nekada jedna od najeksponiranijih žena u Francuskoj, često je bila meta tabloida zbog navodnih kozmetičkih procedura i preterivanja sa botoksom i filerima.

Foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

Danas, međutim, bivša manekenka i pevačica neguje prirodniji izgled, ređe se pojavljuje u javnosti i bira mirniji porodični život.

Burna prošlost i brak koji traje uprkos svemu

Karla Bruni je oduvek intrigirala javnost, ne samo svojim izgledom već i burnim ljubavnim životom. Posebno je kritikovana zbog veze sa Rafaelom Antoanom, sinom njenog bivšeg partnera Žan-Pola Antoana. Veza je trajala devet godina, a zajedno su dobili sina Orelijana, što je izazvalo mnogo kontroverzi u francuskoj javnosti.

Nakon niza glasina o poznatim ljubavima, 2007. godine je upoznala Nikolu Sarkozija, sa kojim je ubrzo započela strastvenu romansu. Brak je usledio veoma brzo, a 2011. godine je rodila ćerku Juliju.

Pogledajte u galeriji footgrafije Karle Bruni i Nikole Sarkozije u Jelisejskoj palati:

1/4 Vidi galeriju Karla Bruni u Jelisejskoj palati Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Jacques Witt / Sipa Press / Profimedia

Uprkos Sarkozijevoj političkoj karijeri obeleženoj skandalima i pravosnažnom presudom za korupciju, njihov brak i dalje traje, a porodica pokušava da svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti - iako, sudeći po interesovanju za njihovu ćerku, to postaje sve teže.

Video: Luksuzni život ćerke Filip Ceptera