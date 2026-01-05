Slušaj vest

Anica Lazić je ulazak u Novu godinu obeležila putovanjem i odmorom, spakovala kofere i uputila se na crnogorsko primorje. Njena destinacija bio je Tivat, gde je odabrala smeštaj u jednom od najluksuznijih hotela, a utiske sa putovanja redovno deli sa pratiocima na društvenim mrežama.

Odmor uz more i luksuz na dohvat ruke

Glumica trenutno boravi u Tivtu, gde dane provodi uživajući u pogledu na more i mirisu soli. Kako se može videti na objavama, sve što poželi dostupno joj je u okviru hotela, što dodatno doprinosi utisku potpunog opuštanja.

Fotografije iz hotelske sobe i sa terase

Anica je pokazala i kako izgleda njena hotelska soba, pozirajući na krevetu u bordo kompletu, u ležernom, ali atraktivnom izdanju. Nakon toga, nastavila je sa fotografisanjem na terasi, odakle se pruža pogled na luksuzne jahte, što je izazvalo brojne reakcije na mrežama.

Lazar Ristovski u spa centru

Dok se Anica bavi fotografisanjem i uživa u ambijentu, Lazar Ristovski vreme koristi za relaksaciju u spa centru. Iako nije otkrivao previše detalja, podelio je fotografiju bazena u kojem planira dodatno da se opusti nakon masaže.

