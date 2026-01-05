Slušaj vest

Glumac Milan Vasić prisetio se važnog trenutka sa početka svoje karijere, kada je dobio ulogu u filmu "Jesen stiže Dunjo moja", koji je režirao legendarni Ljubiša Samardžić. Od tog susreta prošlo je više od dve decenije, a Vasić ističe da mu je upravo ta saradnja promenila život.

Susret koji je obeležio karijeru

Milan je na Instagramu podelio fotografiju sa Ljubišom Samardžićem i tom prilikom izrazio veliku zahvalnost zbog prilike da ga upozna i radi sa njim. U emotivnoj objavi osvrnuo se na dan kada je prvi put kročio u njegovu kancelariju i započeo put u svet filma.

Milan Vasić o Ljubiši Samardžiću

"Na današnji dan, pre tačno 21 godinu, imao sam čast da upoznam ovu legendu. Nikad neću zaboraviti trenutak kad ulazim u kancelariju i rukujem se sa ovom ljudskom veličinom. Prihvatio me kao najrođenijeg, otvorio svoje srce i uveo me u svet filma. Od tada je sve krenulo kako treba. Mnogo sam naučio od njega i beskrajno sam mu zahvalan. Hvala ti Ljubiša", napisao je Vasić.

Još jedna zajednička saradnja

Osim filma koji mu je otvorio mnoga vrata, Milan i Ljubiša Samardžić ponovo su sarađivali 2008. godine, kada su zajedno radili na seriji "Bledi mesec".

Obrazovanje i pozorišna karijera

Milan Vasić rođen je u mestu Ropotovo, nadomak Kosovske Kamenice. Glumu je studirao na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini, na Odseku za glumu, u klasi profesora Svetozara Rapajića, gde je i diplomirao. Njegov profesionalni put vezan je i za Narodno pozorište u Prištini, u koje ga je doveo tadašnji upravnik Radosav Stojanović. U tom pozorištu Vasić je zaposlen i danas.

Porodični život i brak

Glumac je prošle godine, u petoj deceniji života, postao otac. On i supruga Maja dobili su sina kome su dali ime Despot. Milan je od supruge stariji 18 godina, a ona se, kako je poznato, ne pojavljuje često u javnosti. Par je organizovao intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije krstili i sina.

Venčanje i krštenje na Kosovu i Metohiji

Vasić je ranije govorio o svadbi i istakao koliko mu znači to što njegova supruga deli ljubav prema Kosovu i Metohiji. Nakon venčanja, sina Despota krstili su u Gračanici, što je za glumca imalo poseban emotivni značaj.

