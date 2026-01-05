Slušaj vest

Vojna akcija SAD pod nazivom "Apsolutna odlučnost" rezultirala je hapšenjem bivšeg predsednika Venecuele, Nikolasa Madura. Njegovo privođenje 3. januara izazvalo je veliku pažnju medija i društvenih mreža, ali ne toliko zbog same političke situacije koliko zbog njegove garderobe u trenutku hapšenja.

Donald Tramp je na platformi Truth Social podelio fotografiju hapšenja, na kojoj se vidi da su i Madurina supruga Silija Forest i njihov sin umešani u optužnicu. Silija se trenutno nalazi u Metropolitanskom pritvorskom centru u Bruklinu, zajedno sa bivšim predsednikom.

Trenutak hapšenja Nikolasa Madura Foto: Printscreen/Truth Social/Donald Trump

Modni hit na mrežama: siva Nike trenerka

Maduro je u trenutku hapšenja nosio sivu Nike trenerku, model Tech Fleece, čija cena iznosi oko 260 dolara (oko 26.000 dinara). Uz nju je nosio slušalice Flintronic (11.99 USD) i masku za oči Wanme (6.99 USD). Fotografija Madura u ovoj trenerci postala je viralna, a interesovanje za nju eksplodiralo je na internetu, što potvrđuju podaci Google Trendsa.

Mnogi korisnici društvenih mreža čak su predložili da se boja trenerke preimenuje u "Maduro siva". Neki komentari ističu da je popularni brend izašao kao "pobednik" iz čitave situacije.

Mimovi i poređenja sa slavnim ličnostima

Fotografija Madura ubrzo je postala inspiracija za brojne mimove. Na jednom se poredi sa holivudskim glumcem Benom Aflekom, referišući se na njegovu paparaco sliku iz 2016. godine, na kojoj Aflek deluje iscrpljeno i "smoreno".

Korisnici društvenih mreža šalili su se da Maduro izgleda kao da "čeka bus u Bronksu", dok su neki u memove uključili i Donalda Trampa. Poseban hit postao je montažni meme "BZRP Session: Nicolás Maduro", aludirajući na argentinskog producenta Bizarapa i njegove popularne muzičke sesije.

Maduro je takođe uvršten u reference japanskih animiranih serija, povezan sa Super Bowl događajem, a neki kreativci čak su ga "presvukli" u roze bikini na internetu.

Optužbe i naredni koraci

Nikolasa Madura danas očekuje prvo pojavljivanje pred saveznim sudom u Menhetnu. Tereti se za narkoterorizam, trgovinu drogom i posedovanje oružja. Istraga i dalje traje, a slučaj izaziva veliku pažnju i u političkom i u kulturnom kontekstu, kako zbog samih optužbi, tako i zbog neočekivanih detalja poput njegove garderobe.

