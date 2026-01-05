Slušaj vest

Glumica Milica Milša odlučila je da svoje pratioce na društvenim mrežama obraduje fotografijama iz doma, pokazujući kako je zajedno sa suprugom Žarkom Jokanovićem uredila stan za praznike. Nakon operacija, Milša trenutno odmara u krugu porodice, što joj posebno prija.

Na fotografijama koje je podelila vidi se velika jelka prekrivena šarenim ukrasima i svetlećim lampicama. Pored nje su postavljene novogodišnje figure, dok terasu krase svetleće dekoracije. Milica je u opisu objave stavila emotikone sjajnih zvezda, a tagovala je i supruga, koji joj je tokom oporavka stalna podrška.

Milica Milša - novogodišnje ukrašen stan Foto: Printscreen/Instagram/milicamilsaisakovic

Briga o zdravlju i važnost pravovremene intervencije

Podsećamo, Milica je prošla kroz dve operacije nakon što je primetila promene na koži.

"Sve je proteklo dobro, izašla sam iz bolnice, kod kuće sam i odmaram se. Baš mi je doktor rekao kako je važno kada pacijent dođe na vreme. Želim da apelujem na sve da brinu o svom zdravlju i da ne čekaju da promene same nestanu. Odmah treba otići kod lekara. Neka mala tačka može da krije ozbiljniji problem," rekla je Milša za Blic i dodala:

Milica MIlša - prizori iz ukrašenog stana Foto: Printscreen/Instagram/milicamilsaisakovic

"Otišla sam na vreme kod lekara, lekar je zadovoljan rezultatima intervencije. Sada odmaram i čekam dalje nalaze."

Kako je promena na koži otkrivena

Promene na koži Milici je prva uočila kozmetičarka:

"Sasvim slučajno, pre nekoliko dana, kozmetičarka mi je primetila promenu. Par dana kasnije otkrila sam još jednu. Odmah sam otišla kod lekara i dijagnostikovan mi je basocelularni karcinom kože na dva mesta. Juče sam imala dve operacije. Dobro je što sam reagovala odmah. Zato apelujem na sve da ne ignorišu promene na koži i odmah se obrate lekaru," dodala je Milša.

U galeriji pogledajte fotografije Milice Milše i Žarka Jokanovića:

1/6 Vidi galeriju Milica Milša i Žarko Jokanović Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagam

Poruka pratiteljima

Milica je naglasila koliko je važna pravovremena reakcija: pravovremena dijagnoza i intervencija mogu značajno povećati šanse za izlečenje, te je iskoristila priliku da podseti javnost da brinu o svom zdravlju.

Pogledajte video: Milica Milša o snimanju nove serije