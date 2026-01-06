Slušaj vest

Glumica Anja Mit i košarkaš Vladimir Petrović prošle godine u novembru postali su roditelji malog Filipa, a Anja je sada na društvenim mrežama podelila selfi kojim je oduševila pratioce. Na fotografiji je glumica pozirala u uskim helankama i bluzi u istom dezenu, a figura joj je savršeno došla do izražaja.

Delić stana u kadru

Iza nje se u kadru videla moderna kuhinja i trpezarijski sto na kojem je stajao buket cveća. Anja je osmeh sa lica nije skidala, a pratioce je posebno impresionirala njena vitka linija samo tri nedelje nakon carskog reza.

Anja Mit pokazala delić stana Foto: Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Zdrav život kao motivacija

Anja je ranije već otvoreno pričala o svom putu do oporavka i zdravog tela nakon trudnoće:

"Ovaj video ne postavljam zbog 'Viditeee meee, hvalite meee', okej ima i toga. Ali malo, pa ko ne voli pohvale. Ali, šalu na stranu, suština ovog videa je da motivišem i ohrabrim sve žene koje su trudne, koje planiraju trudnoću, koje su se porodile. Ovo sam ja 3 nedelje posle porođaja carskim rezom. Jako sam se plašila kako će izgledati moj stomak posle trudnoće jer su mi trbušnjaci omiljeni deo mog tela. Plašili su me sa 'Samo da ne dođe do carskog, 7 slojeva kože se seče, nikad stomak neće biti kao pre i blablabla…'."

Glumica je naglasila koliko je važno okružiti se pozitivnim iskustvima i ljudima koji pružaju podršku:

U galeriji pogledajte fotografije trudne Anje Mit:

1/5 Vidi galeriju Anja Mit trudna Foto: Printscreen

"Ne verujte, ne slušajte, okružite se pozitivnim iskustvima, ženama koje vas motivišu i hrabre, ženama koje vam daju snagu u leđa, a ne strah. Način stil i viziju života jedino određujete vi. Zdrava ishrana nije brokoli u vodi bez soli, zdrava ishrana je vaš odabir za bolje danas i bolje sutra."

Povratak treninzima

Anja je istakla da se raduje povratku fizičkim aktivnostima i treninzima:

"Kada svaki dan radiš dobro za sebe, nećeš želeti da menjaš tu naviku koja je postala deo tebe. Jedva čekam da se vratim treninzima i tom osećaju snage i radosti. Neka tvoja odluka već danas bude, najbolja verzija tebe."

Glumica je ovim motivišućim snimkom još jednom pokazala kako se posvećenim i zdravim životnim izborima može povratiti figura i energija nakon porođaja.

Pogledajte video: Anja Mit trudna pleše u pozorištu