Aktuelna misica Hrvatske, Laura Gnjatović, podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama da trenutno boravi na Floridi. Manekenka se javila sa poznatog imanja Mar-a-Lago, koje je u vlasništvu američkog predsednika Donalda Trampa, gde je prisustvovala svečanoj večeri.

Elegantno izdanje u luksuznom ambijentu

Laura je na fotografijama pozirala u sofisticiranoj maslinastozelenoj satenskoj haljini, otvorenih leđa i sa izraženim prorezom, čime je dodatno istakla svoju vitku figuru. U objavi je pokazala i detalje večere, među kojima se našao i dezert sa Trampovim prezimenom, što je izazvalo veliku pažnju njenih pratilaca.

Uz fotografije je kratko poručila: "Večera u sjajnom okruženju i uglednom društvu!"

Očekivanja i ishod na izboru za Mis univerzuma

Iako su joj mnogi predviđali zapažen plasman na izboru za Mis univerzuma, Laura na kraju nije ostvarila rezultat kakvom se nadala. Ipak, iskustvo sa prestižnog takmičenja često je isticala kao izuzetno zahtevno, ali i dragoceno.

Naporan tempo i visoke potpetice

Uoči takmičenja, Laura je otvoreno govorila o izazovima sa kojima se suočavala tokom priprema i samog izbora:

"Dosta je naporno, jer sam svakog dana u visokim štiklama. Stopala su mi obmotana, ovo su rane, to vam je dve nedelje konstantnog hodanja u štiklama. Ja sam bez štikli jedino u sobi, a to je par sati noću i to je to, tako da naporan je tempo, snimanja, slikanja... Stvarno je ceo dan bukiran od početka do kraja."

Impozantna visina kao zaštitni znak

Laura Gnjatović se, između ostalog, izdvaja i svojom visinom - ima čak 191 centimetar, što je čini jednom od najviših misica u regionu i dodatno doprinosi njenoj upečatljivoj pojavi na modnoj i javnoj sceni.

