Tim koji je obećavao je i isporučio! Rekordni iznos od 1.860.000 dinara osvojen je u sinoćnoj „Poteri“.
NOVI REKORD U POTERI! Palo 1.860.000 dinara u pobedi za pamćenje! Briljirala pravnica Sanja (VIDEO)
Pobednički tim činili su master građevinski inženjer Lazar Pavlović, doktorandkinja prava i iskusna kvizašica Sanja Žarković, student španskog jezika Vuk Ješić.
Najzaslužnija za rekordni iznos je Sanja Živković, koja je u zajedničku kasu donela 1.650.000 dinara u prve dve igre, a i u finalnoj briljirala.
Četvrti učesnik bio je programer Radovan Čikić, ali on nije uspeo da se pridruži ostalim takmičarima u poslednjoj igri, jer ga je tragač Žarko sustigao.
Ipak, iskusni tragač nije uspeo u finalnoj igri da se izbori sa odlična tri takmičara, koji su sa 19 koraka uspeli da pobegnu Žarku.
Kurir.rs/RTS
