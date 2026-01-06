Slušaj vest

Pobednički tim činili su master građevinski inženjer Lazar Pavlović, doktorandkinja prava i iskusna kvizašica Sanja Žarković, student španskog jezika Vuk Ješić.

Najzaslužnija za rekordni iznos je Sanja Živković, koja je u zajedničku kasu donela 1.650.000 dinara u prve dve igre, a i u finalnoj briljirala.

Četvrti učesnik bio je programer Radovan Čikić, ali on nije uspeo da se pridruži ostalim takmičarima u poslednjoj igri, jer ga je tragač Žarko sustigao.

Ipak, iskusni tragač nije uspeo u finalnoj igri da se izbori sa odlična tri takmičara, koji su sa 19 koraka uspeli da pobegnu Žarku.