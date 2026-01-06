Slušaj vest

Prve praznike kao supružnici poslovni mogul Džef Bezos i bivša novinarka Loren Sančez proveli su kako jednom poznatom paru i priliči – Božić su proslavili u prestižnom Aspenu, a Novu godinu dočekali na ostrvu Sveti Bartolomej. Međutim, priča se kako Bezos svojoj zabavnoj supruzi ne može da parira.

Tamo nema ko nije bio. Na skijalištu koje je svake godine epicentar megazvezda okupili su se, između ostalih, i Maraja Keri, Kejt Hadson, Kardašijanke, Bela Hadid i Bruks Nejder, a Bezos i njegova Loren tamo su nastavili njeno rođendansko slavlje, te uklopili i Badnji dan i Božić. Viđeni su nekoliko puta u upečatljivim izdanjima, a posebno s usklađenim kaubojskim šeširima.

Praznike su nastavili na popularnom ostrvu, brzo menjajući sneg za plažu, a tamo su se pridružile i ostale zvezde poput Nine Dobrev, Majlsa Telera, Glena Pauela i Hajdi Klum, a par je bio u društvu Leonarda Dikaprija.

Međutim, izvori koji su pratili selebriti događaje za vreme praznika navode kako je tajkun teško pratio energiju svoje supruge. Dok je Sančez viđena kako pleše svim srcem i pokazuje znakove mira, izveštaji tvrde da je Bezos delovao iscrpljeno, pokušavajući da parira energiji svoje supruge, piše "Reality Tea". Na videima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidljivo je kako Loren dobro zna da se zabavi, dok Džef samo stoji pored nje. U komentarima pišu da izgleda "neprijatno".

„Džef Bezos se muči da pariratenergiji Loren Sančez. Njena energija je neprestana. Skakala je, plesala, smejala se, a Džef se borio za život. Izgledao je iscrpljeno”, rekao je izvor. Dok su slavili u luksuznom okruženju na ostrvu, Sančez je navodno bila zauzeta uživanjem u trenutku. „Bila je kao vihor, a Džef ju je samo pratio”, dodaje izvor.

Čak i u Aspenu, razlika u njihovim ličnostima navodno je bila primetna. Kada su viđeni u zajedničkoj kupovini, Sančez se činila optimističnom i energičnom, dok je Bezos održavao miran i opušten tempo. Drugi izvor je naglasio: „Srećan je, ali očito je iscrpljen pokušavajući da je prati.”

