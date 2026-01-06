Slušaj vest

Iako je peta i poslednja sezona serije "Stranger Things" donela konačan kraj sage o ekipi iz Hokinsa, fanovima je ostavila jednu veliku misteriju - zagonetnu aktovku. U ključnoj sceni finala otkriveno je da se u njoj nalazila užarena stena iz Dimenzije X koja je mladog Henrija Krila transformisala u ozloglašenog Veknu.

Poreklo tog artefakta ostalo je neobjašnjeno, ali sada je potvrđeno da ćemo odgovore dobiti u novom projektu.

Braća Dafer, kreatori serije Stranger Things Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Potvrda autora serije

U nedavnom intervjuu za "Variety", tvorci serije Met i Ros Dafer otkrili su da će se upravo nadolazeći igrani spin-off pozabaviti ovim i drugim preostalim pitanjima.

Iako su projekat opisali kao "čistu ploču" s novim gradom, svežim likovima i jedinstvenom mitologijom, naglasili su da će serija razrešiti otvorene delove priče iz originala, uključujući i putovanje misteriozne stene iz Dimenzije X u naš svet.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Stranger Thing

Teorije i budućnost franšize

Obožavatelji već imaju teorije, a jedna od popularnijih, potkrepljena prequel predstavom "The First Shadow", nagoveštava da bi stena mogla da bude povezana s eksperimentom američke vojske iz 1943. godine koji je uključivao nevidljivost podmornica.

Dok se detalji o igranom spin-offu još uvek drže u tajnosti, svemir "Stranger Things" nastavlja da se širi. Ove godine stiže i animirani projekat "Tales From ’85", čime je osigurano da popularnost franšize neće nestati završetkom glavne serije.

(Kurir.rs/ Index.hr)

