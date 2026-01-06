Slušaj vest

Obožavatelji popularne serije "Emily in Paris" (Emili u Parizu) imaju razloga za slavlje. Netflix je u ponedeljak, 5. januara, potvrdio da se serija s Lili Kolins u glavnoj ulozi vraća sa šestom sezonom. Vest stiže samo nekoliko nedelja nakon premijere pete sezone, koja je na striming platformu stigla 18. decembra.

Netflix je vest o novoj sezoni najavio na društvenim mrežama uz simpatičan video u kom Kolins duva svećicu u obliku broja šest na kroasanu. "Dome, slatki dome, Emily in Paris se vraća u 6. sezoni", stoji u objavi.

Peta sezona u Top 10 Netflix serija na engleskom jeziku

Odluka o nastavku ne čudi s obzirom na impresivan uspeh najnovijih epizoda. Peta sezona je u samo 11 dana od objave prikupila 26,8 miliona pregleda širom sveta. Takođe je zauzela drugo mesto na Netflixovoj globalnoj Top 10 listi serija na engleskom jeziku, te ušla među deset najgledanijih u 91 zemlji, a u njih 24, uključujući i Francusku, bila je na samom vrhu.

O čemu se radi u petoj sezoni?

Podsetimo, peta sezona pratila je Emili Kuper, kojoj se činilo da se "sve posložilo" u Italiji, ali "poslovna ideja krene po zlu, a posledice se prelivaju u slomljeno srce i nazadovanje u karijeri", stoji u zvaničnom sinopsisu. Finale sezone ostavilo je gledaoce u neizvesnosti, s Emili pred odlukom hoće li ostati u Rimu sa svojim italijanskim dečkom ili se vratiti životu u Parizu.

Video: Serija "Sulejman Veličanstveni" na Kurir televiziji