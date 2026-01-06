Slušaj vest

Glumac Miki Rurk (73) javno je osudio kampanju pokrenutu kako bi se prikupio novac za podmirenje njegovog duga za kiriju od 60.000 dolara i sprečavanje prisilnog iseljenja, nazvavši celu situaciju "ponižavajućom".

U videu objavljenom na Instagramu, Rurk se direktno obratio javnosti povodom GoFundMe kampanje kojom su za njega pokušali da prikupe 100.000 dolara. Vidno frustriran, glumac je istakao da je kampanja pokrenuta bez njegovog znanja i pristanka, te je pozvao obožavatelje da ne uplaćuju novac. Najavio je i da će se posavetovati s advokatom kako bi se stranica za prikupljanje sredstava uklonila.

"Ne bih to uradio na ovaj način", rekao je Rurk, više puta naglasivši koliko mu je neprijatno da traži finansijsku pomoć od javnosti.

"Postoji samo jedna osoba za koju mogu da pomislim da bi uradila takvu stvar, i nadam se da to nije osoba na koju mislim. Ponižavajuće je. To nisam ja, u redu? I da mi treba novac, ne bih tražio nikakvu milostinju. Radije bih si gurnuo pištolj u gu*icu i povukao okidač", slikovito je poručio.

Pozadina spora

Kampanju je navodno organizovala Lija-Džoel Džons, koja se predstavila kao asistentkinja Rurkove menadžerke, tvrdeći da je sve pokrenuto uz glumčev pristanak - što on sada oštro demantuje.

U pozadini svega je pravna bitka sa zakupodavcem Erikom T. Goldijem. Prema sudskim dokumentima, Rurk je u trenutku obaveštenja o prisilnom iseljenju dugovao 59.100 dolara za najam kuće s tri spavaće sobe u četvrti Beverli Grov u Los Anđelesu. Reč je o nekretnini poznatoj po tome što je u njoj nekada živeo slavni pisac kriminalističkih romana Rejmond Čendler.

Usponi i padovi Mikija Rurka

Uprkos ozbiljnosti situacije, Rurk je insistirao da nije bez novca. Otkrio je da je pozajmio sredstva od bliskog prijatelja kako bi rešio problem s dugom, ali je naglasio da je privatna pomoć jedno, a javno prikupljanje sredstava nešto sasvim drugo.

"Nikada ne bih tražio od stranca, obožavatelja ili bilo koga. To nije moj stil", poručio je.

Glumac je iskoristio priliku i kako bi se osvrnuo na svoju prošlost, priznajući da je loše upravljao karijerom, te da je proveo decenije na terapiji rešavajući lične probleme koji su, kako kaže, oblikovali njegovo ranije ponašanje.

Rurk je stekao slavu 80-ih godina ulogama u filmovima kao što su "Diner" i "Devet i po nedelja". Na vrhuncu slave povukao se iz glume kako bi se posvetio profesionalnom boksu, što mu je, uz lične probleme, uništilo karijeru. Ipak, ostvario je spektakularan povratak 2008. godine filmom "Rvač", koji mu je doneo Zlatni globus i nominaciju za Oskara.

Njegovo nedavno pojavljivanje u rijalitiju "Veliki brat" izazvalo je brojne kontroverze i pritužbe gledalaca zbog neprimerenih komentara i pretećeg ponašanja, zbog čega se kasnije javno izvinio.

Uprkos svemu, Rurk i dalje aktivno snima. Prošle godine pojavio se u nekoliko filmova, uključujući akcioni triler "Jade", a u pripremi je još nekoliko projekata. Iako je kampanja na stranici GoFundMe izazvala njegov bes, do ponedeljka uveče na njoj je prikupljeno više od 95.000 dolara.

