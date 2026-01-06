Slušaj vest

Serija "Stranger Things" stigla je do kraja, a poslednja epizoda izazvala je podeljena mišljenja. Serija je uspešno stigla do cilja, lansirala nove zvezde i obezbedila glumcima pozamašne honorare.Koliko su tačno zvezde serije bile plaćene, pitanje je koje zanima mnoge.

Ogromni honorari za Rajder i Harbora

Na samom vrhu platne liste nalaze se Vinona Rajder i Dejvid Harbor, koji su svrstani u "prvu kategoriju" glumaca. Prema pisanju "The Directa", od treće sezone zarađivali su navodno 299.000 evra po epizodi, dok su za petu i poslednju sezonu dobili po 8,1 miliona evra.

Kao glavni likovi, Džojs i Hoper, tokom celog trajanja serije zaradili su otprilike 14,5 miliona evra svako. Rajder je navodno bila najplaćenija zvezda, što i ne čudi, s obzirom na njen status u Holivudu, a upravo je njeno ime u početku bilo jedan od glavnih mamaca za gledaoce.

Mili Bobi Braun ima i sopstveni ugovor s Netflixom

U fokusu radnje serije od samog početka nalazi se Ileven (Jedanaestica), koju glumi Mili Bobi Braun. Zvezda serije na početku je zarađivala između 17 i 25 hiljada po epizodi, ali njeni honorari su s godinama drastično rasli. Kako piše "The Hollywood Reporter", Mili Bobi Braun je ispregovarala sopstveni ugovor s Netflixom, odvojen od ostatka mlađe glumačke postave.

S obzirom na to da je radila i na drugim Netflixovim projektima, tačan iznos njene zarade od serije nije poznat, ali nema sumnje da je, s obzirom na povišice koje su dobile njene kolege, i ona prošla izuzetno dobro.

Ostatak glavne "mlade" postave

Fin Vulfhard, Gejten Matarazo, Noa Šnap i Kejleb Maklohlin su, kao i Mili Bobi Braun, za prve dve sezone bili plaćeni između 17 i 25 hiljada evra po epizodi. Međutim, "Deadline" je izvestio da je od treće sezone njihov honorar skočio na 213.500 evra po epizodi.

Ovoj grupi kasnije se pridružila i Sejdi Sink, a "The Direct" tvrdi da je cela grupa za petu sezonu dobila po 6 miliona evra. To znači da su glumci koji su u seriji od samog početka zaradili više od 9 miliona evra.

Koliko su zaradili "stariji" tinejdžeri?

Iako su nešto stariji, Natalija Dajer, Džo Kiri i Čarli Hiton navodno su spadali u treću platnu kategoriju, što znači da su od treće sezone primali 128.100 evra po epizodi. Tada im se pridružila i Maja Hok.

Navodno je njihov honorar za poslednju sezonu skočio na čak 640.500 evra po epizodi, što bi značilo da su ukupno zaradili oko 7,3 miliona evra. Hok je zaradila nešto manje jer se seriji priključila kasnije.

Sporedni glumci

Svi ostali glumci bili su plaćeni znatno manje. Na primer, Tristan Spon, koji se pojavio u pet epizoda četvrte sezone kao Two, jedno od dece iz laboratorija Hokins, objasnio je da je bio plaćen oko 12 hiljada evra po epizodi. On je bio naveden kao "gostujuća zvezda s ponavljajućom ulogom", pa je po pitanju plate bio nekoliko kategorija ispod glavne glumačke postave.

(Kurir.rs/ Index.hr)

