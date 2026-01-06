Slušaj vest

Američka bodibilderka i glumicaDžejn Trka, koja je ostavila upečatljiv trag ulogom stroge profesorke fizičkog vaspitanja Mis Men u kultnoj horor-parodiji "Mrak film", preminula je u 63. godini.

Vesti o smrti potvrdio je njen sin, navodeći da je Džejn preminula još 12. decembra.

Detalji su počeli da izlaze nakon što je zabrinuta prijateljica pronašla glumicu u kuhinji, pošto se danima nije javljala na pozive. Hitna pomoć je stigla na lice mesta, ali je mogla samo da konstatuje smrt.

Iako njen sin tvrdi da nije imala zdravstvenih problema koji bi mogli da objasne iznenadnu smrt, portparol Kancelarije medicinskog istražitelja okruga San Dijego potvrdio je da je na telu bilo tragova povrede, ali da se uzrok smrti još uvek ne može utvrditi. Zbog toga je zvanični uzrok smrti označen kao "neutvrđen" dok se istraga ne završi.

Džejn Trka je rođena 27. februara 1963. godine u Sent Polu, Minesota. Od malih nogu bavila se sportom - gimnastikom, plesom i ronjenjem. Presudni trenutak u njenom životu dogodio se 1986. godine kada se preselila u San Dijego i počela da trenira sa tegovima, što je promenilo tok njenog života.

Već 1988. godine započela je takmičarsku karijeru u bodbildingu. Osvojila je prvo mesto na prvenstvu Kalifornije 1997. godine, zatim prestižno takmičenje Junior Nationals 1998. godine, a uspehe je ponovila i 2004. na prvenstvu Los Anđelesa. Krajem devedesetih, napustila je posao poštanske službenice kako bi se u potpunosti posvetila fitnesu i postala licencirani lični trener. Njeno ime krasilo je naslovnice časopisa kao što su Flex, MuscleMag International i Iron Man.

Džejn je kasnije svoju karijeru proširila i na glumu. Najpoznatija uloga bila joj je profesorica fizičkog Mis Men u komediji "Mrak film" iz 2000. godine. U kratkoj, ali urnebesnoj sceni s glavnom glumicom Anom Faris, Trka je svojim mišićavim izgledom i komičnim nastupom stvorila jedan od nezaboravnih trenutaka u filmu koji je postao svetski hit.

Kasnije se pojavila i u televizijskim serijama poput The Drew Carey Show i Whose Line Is It Anyway?, kao i u nekoliko niskobudžetnih filmova.

Godine 2010. pojavila se i u spotu za pesmu "Telephone" Lejdi Gage i Bijonse, gde je igrala zatvorsku stražarku. U kasnijim godinama života povukla se iz glume i bodibildinga, i radila kao agent za nekretnine u Kaliforniji.

