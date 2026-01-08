Slušaj vest

Pevačica i bivša članica benda Little Mix, Džesi Nelson, podelila je srceparajuću priču o zdravstvenim problemima svojih osmomesečnih bliznakinja, Oušn Džejd i Stori Monro.

U video objavi na Instagramu, 34-godišnja pevačica je otkrila da je njenim ćerkama dijagnostikovana spinalna mišićna atrofija (SMA) tip 1, retka i ozbiljna neuromišićna bolest.

Porodica i borbe od samog početka

Nelson je rodila svoje ćerke sa verenikom Zajonikom Fosterom 15. maja 2025. godine. Po izlasku iz jedinice intenzivne nege novorođenčadi, lekari su je upozorili da ne poredi bliznakinje sa drugim bebama, jer su rođene prerano, u 31. nedelji, i „ne bi dostigle iste razvojne prekretnice“.

Pogledajte u galeriji fotografije malih bliznakinja:

1/7 Vidi galeriju Džesi Nelson i njene bliznakinje Oušn Džejd i Stori Monro Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Međutim, prvi znaci zabrinutosti ubrzo su postali vidljivi – bebe nisu pokazivale očekivane pokrete nogu, a hranjenje je bilo teško.

„Nakon najteža tri ili četiri meseca i bezbroj pregleda, konačno smo dobili dijagnozu: ozbiljna bolest mišića zvana SMA tip 1“, rekla je Nelson.

Šta je SMA tip 1?

Spinalna mišićna atrofija (SMA) je nasledni neuromuskularni poremećaj koji slabi i uzrokuje gubitak mišića zbog gubitka određenih nervnih ćelija u kičmenoj moždini koje kontrolišu kretanje mišića. Tip 1 se dijagnostikuje u oko 60 procenata slučajeva, a simptomi se javljaju u prvih šest meseci života.

Nelson je priznala da joj je rečeno da bi njene ćerke mogle biti invalidne:

„Rečeno nam je da verovatno nikada neće hodati i verovatno nikada neće povratiti snagu u mišićima vrata i da će biti invalidne. Najbolje što sada možemo da uradimo jeste da im obezbedimo lečenje i nadamo se najboljem.“

Bez lečenja, očekivani životni vek dece sa SMA tipa 1 je smanjen na dve godine.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Majčinstvo i briga

Pevačica je otkrila da je od dijagnoze morala da preuzme ulogu medicinske nege:

„U roku od dve nedelje od dijagnoze, morala sam da ih stavim na respirator i da uradim mnogo stvari koje nijedna majka nikada ne bi trebalo da uradi svom detetu.“

Nakon prevremenog porođaja u maju 2025. godine, Nelson i Foster su mogli da odvedu svoje ćerke kući u junu. Ipak, poslednja tri meseca, kaže ona, bila su „najtužniji period u mom životu“.

Džesi Nelson veridba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

„Žalim zbog života koji sam mislila da ću imati sa svojom decom. Moram biti zahvalna što su još uvek ovde i što su dobile lečenje. Verujem da će moje devojčice prevazići sve prepreke i da će, uz pravu pomoć, pobediti ovu bolest.“

Video: ŽEna u 56. godini rodila bliznakinje