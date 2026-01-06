Slušaj vest

Pokojnu naslednicu Džona F. Kenedija i novinarku Tatjanu Šlosberg porodica i prijatelji ispratili su na privatnoj sahrani u crkvi Svetog Ignacija Lojolskog na Aper Ist Sajdu u Njujorku. Tatjana je preminula 30. decembra 2025. u 36. godini, ubrzo nakon što je objavila da boluje od terminalnog stadijuma raka.

Oplakivali su je suprug Džordž Moran i njihovo dvoje male dece, kao i njeni roditelji, Kerolajn Kenedi i Edvin Šlosberg, braća i sestre Džek i Rouz, te rođaci Keri Kenedi i Džo Kenedi III, među ostalim članovima porodice koji su viđeni kako ulaze u crkvu.

Prisutni su bili i politički moćnici. Bivši predsednik Džo Bajden viđen je kako briše suzu dok je izlazio iz crkve. Viđeni su i bivša predsednica Zastupničkog doma Nensi Pelosi, bivši državni sekretar Džon Keri i bivši gradonačelnik Njujorka Majkl Blumberg. Dizajnerka Karolina Herera, koja je 2017. godine kreirala Tatjaninu venčanicu, i TV-voditelj Dejvid Leterman takođe su fotografirani pri izlasku s obreda.

Crkva u kojoj je održana sahrana ima i svoje istorijsko značenje za porodicu Kenedi; naime, u njoj je Džeklin Kenedi Onazis krštena, a to je bilo i mesto njene sahrane u maju 1994. godine.

Šlosberg, koja je ostvarila karijeru kao novinarka specijalizovana za zaštitu životne sredine, u novembru je u eseju za "The New Yorker" otkrila da joj je u maju 2024. dijagnostikovana akutna mijeloidna leukemija. Bolest je otkrivena nedugo nakon rođenja njenog drugog deteta. Uprkos iscrpljujućem ličenju, koje je uključivalo hemoterapiju i transplantaciju koštane srži, rak se vratio, a lekari su joj tada prognozirali još godinu dana života.

U galeriji pogledajte fotografije Tatjane Šlosberg:

1/5 Vidi galeriju Tatjana Šlosberg Foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia, Sonia Moskowitz / Zuma Press / Profimedia

Bila je drugo od troje dece Kerolajn Kenedi Šlosberg i Edvina Šlosberga. Simbolično je da je esej u kom je objavila dijagnozu objavljen tačno na 62. godišnjicu atentata na njenog dedu, predsednika Kenedija, koji je ubijen u Dalasu 1963. godine.

Video: Isplivala tajna dokumenta - Ko je zapravo ubio Kenedija