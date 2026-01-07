Slušaj vest

Američka komičarka Ejmi Šumer započela je 2026. godinu sa novim načinom razmišljanja, usmerenim na brigu o sebi i ljubav prema sebi. Na Instagramu je podelila fotografije koje je njena majka napravila dok se pakovala za putovanje, a previše pažnje privukle su footgrafije u kupaćem kostimu.

Šumer je izgubila više od 20 kilograma tokom prošle godine, što je jasno vidljivo na najnovijim fotografijama. Obožavaoci i prijatelji su odmah reagovali na dramatičnu transformaciju:

Pogledajte u galeriji fotografije:

1/7 Vidi galeriju Ejmi Šumer pokazuje vitko telo nakon što je izgubila višak kilograma Foto: printscreen/instagram/amyschumer

„Ova godina je u znaku brige o sebi i ljubavi prema sebi. Bez šminke. Bez filtera. Cenimo svoje zdravlje, porodicu i prijatelje i neka ovo bude najbolja godina naših života. Hajde da krenemo napred bez žaljenja. Samo ljubav.“

Komentari nisu izostali: Kortni Koks je rekla: „Prelepa si, Ejmi“, dok je pevačica Džuel dodala: „Briga o sebi za pobedu“. Obožavaoci su oduševljeni njenim pojavljivanjem u kupaćem kostimu, ističući njenu vitku figuru, samopouzdanje i zdrav izgled.

Novi početak nakon razvoda

Ova objava dolazi nedelju dana nakon što je Šumer objavila da se razvodi od svog supruga, nagrađivanog kuvara i autora kuvara Krisa Fišera, za koga je bila udata sedam godina.

Kris Fišer i Ejmi Šumer Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Kris i ja smo doneli tešku odluku da okončamo naš brak posle sedam godina. Nastavljamo da se volimo i fokusiraćemo se na zajedničko odgajanje našeg sina. Molim vas, poštujte našu privatnost u ovom trenutku.“

Komičarka je naglasila da razvod nije povezan sa njenom fizičkom transformacijom ili spoljnim faktorima, već da je odluka bila „prijateljska, ljubavna i puna poštovanja“.

Transformacija i samopouzdanje

U oktobru 2025. godine, Šumer je pokazala svoju dramatičnu transformaciju tela i samopouzdanje na koncertu Pola Makartnija u Las Vegasu. Najnovije slike u kupaćem kostimu dodatno su oduševile fanove, koji su komentarisali njenu vitku figuru, zdrav izgled i energiju kojom zrači.

