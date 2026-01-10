Slušaj vest

Hju Grant (65), zvezda filmova "U stvari ljubav", "Četiri venčanja i sahrana", "Dnevnik Bridžet Džouns", "Noting Hil" i brojnih drugih romantičnih uspešnih ostvarenja, za sebe je uvek isticao da privatno uopšte nije poput likova koji su mu doneli status miljenika žena.

Decenijama je važio kao nepopravljivi londonski šarmer koji se zaljubljuje lako, ali se veže teško. I dok je na filmu uvek birao "onu pravu", u stvarnom životu je često je bežao od klasičnih romantičnih završetaka i nikada nije skrivao da mu je sloboda bila jednako važna kao i ljubav, zbog čega je često bio na meti tabloida.

Elizabet Harli i Hju Grant Foto: Profimedia

Njegova veza s Elizabet Harli obilježila je devedesete, ali su pokazali da ni najlepše ljubavne priče ne dožive uvek kraj iz bajki. Kad su raskinuli nakon 13 godina, šuškalo se da su razlog bile različite želje po pitanju roditeljstva.

Nakon burnih romansi i javnih skandala, činilo se da je Hju zauvek odustao od ideje porodičnog života. Međutim, sudbina je imala drugačije planove i Grant je u pet godina dobio čak petoro dece s različitim ženama.

Martin MekKačon i Hju Grant u filmu Zapravo ljubav Foto: Working Title Films / DNA Film / AFP / Profimedia

Prvo dete dobio je 2011, u 50. godini, s kineskom recepcionarkom Tinglan Hong. Ona je rodila ćerku Tabitu Sjao Si Grant.

"Ovo nije bilo planirano, ali Hju je srećan da ne može biti srećniji i podržaće i majku i dete u svakom pogledu. O svemu su se prijateljski dogovorili", izjavio je tada Grantov predstavnik za medije. Iduće godine Grant je započeo vezu s 20 godina mlađom švedskom producentkinjom Anom Eberstajn, s kojom je dobio sina Džona Manga.

Zatim je raskinuo s Anom i vratio se Tinglan, pa je 2013. dobio s njom sina Feliksa, a onda se ponovo upustio u vezu s Anom, s kojom je dve godine kasnije dobio i ćerku Lulu Dejndžer.

"U poslednje vreme svakog četvrtka mi se rodi jedno dete", duhovito je pričao Grant, a onda je početkom 2018. dobio i petog potomka, ćerkicu Blu.

U leto iste godine se i venčao s Anom u gradskoj opštini u Čelsiju, uz članove porodice, decu i nekoliko najbližih prijatelja. Par danas uživa u porodičnom životu daleko od reflektora i crvenih tepiha.

