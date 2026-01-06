Slušaj vest

Mnogi su ostali u šoku nakon informacije koja se pojavila na društvenim mrežama da je preminula Jovanka Jolić, stručnjak za konspirologiju, kako se predstavljala, i velika zvezda interneta.

Jovanka je poznata kao javna ličnost koja se bavila teorijama zavere i postala popularna kroz različite video sadržaje i postove na društvenim mrežama gde analizira i komentariše političke i društvene događaje, često se fokusirajući na teorije koje su van uobičajenog diskursa.

Jovanka je preminula četvrtog januara, a sahrana će se obaviti desetog, na groblju Lešće.

Kroz svoje nastupe i javna obraćanja, Jovanka je iznosila tvrdnje o postojanju globalnih struktura moći koje, prema njenom tumačenju, imaju snažan i negativan uticaj na politička i društvena dešavanja.

U svojim izjavama često je spominjala Vatikan i Jevreje, predstavljajući ih kao deo šire, međunarodne zavere usmerene protiv Srba. Jovanka se najčešće pojavljivala kao gost na alternativnim medijskim platformama, gde joj je omogućeno da svoje teorije predstavi široj publici.

Jovanka je postala izuzetno popularna na društvenim mrežama Instagram i X, ne samo u Srbiji već i u čitavom regionu. Njene najpoznatije tvrdnje su da je Ilon Mask iz Republike Srpske, kao i da je Egipat nekada bio srpska država.

Na društvenoj mreži "X" obožavaoci Jovanke Jolić ne prestaju da pišu o vesti o njenoj smrti, i opraštaju se od nje.