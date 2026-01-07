Slušaj vest

Anja je sada pokazala i kako izgleda njena badnja trpeza, na kojoj se našlo od svega pomalo, a najviše suvog voća i salate, međutim fotografije sa sinom su privukle najviše pažnje.

Prvi Božić Anje Mit sa sinom Foto: Printscreen/Instagram

Anja je naime, sina uvila u ćebe tokom sinoćnje večeri, a svima je slika bila vrlo simpatična, te su komentarisali da se i po njenom osmehu vidi koliko je srećna, ispunjena i zadovoljna.

Foto: Printscreen/Instagram

Stiže i da vežba pored brojnih obaveza

Inače, Anja Mit oduševila je mnoge time što sve stiže kada su obaveze u pitanju, te usput uspeva i da trenira.

Naime, nedavno je nakon serije napornih vežbi napravila selfi u ogledalu, a mnoge žene pitale su je kako je i na koji način postigla odlične rezultate.

U galeriji pogledajte kako je Anja Mit izgledala u trudnoći:

Inače, Anja Mit se porodila se 12. novembra i na svet donela sina kom je dala ime Filip. Glumica je takođe nedavno odgovarala na pitanja svojih pratioca na temu trudnoće i otkrila šta joj je najteže palo.

- Porodila sam se carskim rezom uz spinalu anesteziju, bila sam budna sve vreme i odmah sam videla bebu. Iskreno, prvo ustajanje iz kreveta nakon carskog reza je teško, ali već drugo i svako sledeće je sve lakše. Prošlo je 16 dana i ja ponekad u toku dana osetim kao upalu mišića uz neki grč, ali zaista ništa strašno kako se priča - rekla je Anja, prenosi Blic.

