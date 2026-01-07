Prvi Božić Anje Mit sa sinom: Vodila bebu ispred Hrama Svetog Save, pa pokazala prazničnu trpezu, objavom sve raznežila
Glumica Anja Mitproslavlja svoj prvi Božić otkako je postala majka. Sina je vodila na paljenje badnjaka na Badnji dan ispred Hrama Svetog Save u Beogradu, pa je kasnije sve objavila na društvene mreže.
Anja je sada pokazala i kako izgleda njena badnja trpeza, na kojoj se našlo od svega pomalo, a najviše suvog voća i salate, međutim fotografije sa sinom su privukle najviše pažnje.
Anja je naime, sina uvila u ćebe tokom sinoćnje večeri, a svima je slika bila vrlo simpatična, te su komentarisali da se i po njenom osmehu vidi koliko je srećna, ispunjena i zadovoljna.
Stiže i da vežba pored brojnih obaveza
Inače, Anja Mit oduševila je mnoge time što sve stiže kada su obaveze u pitanju, te usput uspeva i da trenira.
Naime, nedavno je nakon serije napornih vežbi napravila selfi u ogledalu, a mnoge žene pitale su je kako je i na koji način postigla odlične rezultate.
U galeriji pogledajte kako je Anja Mit izgledala u trudnoći:
Inače, Anja Mit se porodila se 12. novembra i na svet donela sina kom je dala ime Filip. Glumica je takođe nedavno odgovarala na pitanja svojih pratioca na temu trudnoće i otkrila šta joj je najteže palo.
- Porodila sam se carskim rezom uz spinalu anesteziju, bila sam budna sve vreme i odmah sam videla bebu. Iskreno, prvo ustajanje iz kreveta nakon carskog reza je teško, ali već drugo i svako sledeće je sve lakše. Prošlo je 16 dana i ja ponekad u toku dana osetim kao upalu mišića uz neki grč, ali zaista ništa strašno kako se priča - rekla je Anja, prenosi Blic.
Video: Anja Mit trudna pleše u pozorištu