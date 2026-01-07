- Pošto je glumica Branka Petrić juče dobila Elle nagradu za životno delo, da podelim sa vama koliko je ta žena velika iz ličnog iskustva i kako je jednim gestom obeležila moje studiranje i olakšala mi život. Kada sam ja bila student, čuvala sam jednog bebca čiji roditelji su se setili da se stan na istom spratu izdaje i da bih mogla tu da živim od oktobra kada krene fakultet. Taj stan, jedna garsonjera, pripadao je pokojnom glumcu, Bekimu Fehmiuu, i suprugu Branke Petrić. Moja mama se dogovorila sa njom oko iznajmljivanja, i cena je bila 200€, a do fakulteta sam mogla i peške. Tada je 200€ vredelo mnogo više nego danas, i za nas je bilo mnogo, ali kao i svi studenti kada dođu u Beograd na fakultet, roditelji vam se žrtvuju i odriču svega da biste vi završili školu, i zbog koje žrtve ste svesni da morate da učite i radite i položite sve što pre, diplomirate i olakšate im život, tako je bilo i sa mnom. Kada je trebalo da odnesem prvu kiriju, gospođa Branka me je pozvala u JDP da joj novac dam pre predstave i budem njen gost i istu pogledam. Kada sam došla, ona je sišla u kostimu na recepciju, pogledala me, tada smo se upoznale i kada sam krenula da joj dajem novac ona je pogledala u novčanice i rekla "Molim, šta je to?" i to me je zbunilo, nisam znala gde smo pogrešili. Kada je videla moj izraz lica rekla je - "Ne ne tvoja mama mene sigurno nije lepo razumela, pobogu ti si student, kakvih 200€, to je mnogo, ovo je dovoljno" i uzela je jednu novčanicu od 100, a drugu mi vratila.