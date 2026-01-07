Slušaj vest

Brižit Bardo, francuska filmska glumica koja je prošlog meseca preminula u 91. godini, biće danas sahranjena u letovalištu Sen Trope na Francuskoj rivijeri, objavio je Rojters, pozivajući se na informacije lokalnih vlasti.

Ispraćaj u 10 sati, sahrana u privatnosti

Ispraćaj će se održati u 10 časova u crkvi Notr Dam de l’Asompsion, nakon čega će Bardova biti sahranjena u strogoj privatnosti na groblju u gradu u kojem je veći deo kasnijeg života provela povučeno, iza visokih zidova, okružena brojnim životinjama.

Komemoracija otvorena za građane i obožavaoce održaće se u staroj gradskoj četvrti La Ponš, istorijskom središtu nekadašnjeg ribarskog mesta.

Od B. B. do Marijane: ikona francuske pop-kulture

Bardova je svetsku slavu stekla početkom dvadesetih godina u filmu „I Bog stvori ženu”, a njen izgled i energija postali su simbol oslobođene ženstvenosti u Francuskoj pedesetih godina prošlog veka. U Francuskoj je bila poznata pod nadimkom B. B., a njene uloge učinile su je ne samo seks-simbolom već i pop-kulturnom ikonom. Bila je i prva slavna ličnost koja je poslužila kao model za bistu Marijane, simbola Francuske Republike.

Aktivizam, kontroverze i zvanice na poslednjem ispraćaju

Nakon što se 1973. povukla iz filmske industrije, Bardova se posvetila zaštiti životinja.

Vremenom su njeni politički stavovi skrenuli ka krajnjoj desnici, a zbog izjava o imigraciji, islamu i homoseksualnosti više puta je osuđivana zbog podsticanja rasne mržnje. Javnu podršku davala je liderima Nacionalnog fronta Žan-Mariju i Marin le Pen, koja se očekuje na poslednjem ispraćaju.

Na isti je pozvana i ministarka za ravnopravnost u vladi predsednika Emanuela Makrona, Oror Berže, koja će predstavljati francusku vladu. Bardova je 2018. u intervjuu za Le Mond izjavila da želi da bude sahranjena u mirnom kutku svog vrta, ali je prefektura Var navela da nikada nije primila zvaničan zahtev za privatni pokop.

