Slušaj vest

Legendarna glumica biće sahranjena danas u 11 sati u letovalištu Sen Trope na Francuskoj rivijeri, auzrok smrti Brižit Bardo, otkrio je njen ožalošćeni suprug baš uoči sahrane.

Poslednje operacije i borba s rakom

Ikonična francuska filmska zvezda podvrgnuta je dvema velikim operacijama u poslednjim nedeljama života, pre nego što je prošlog meseca preminula u 91. godini. Njen suprug, Bernar d’Ormal, rekao je za magazin Pari Mač da je njegova supruga, s kojom je bila u braku 30 godina, imala dve operacije zbog dijagnoze raka.

U galeriji pogledajte gde će biti sahranjena Brižit Bardo:

1/5 Vidi galeriju Brižit Bardo - mesto gde će biti sahranjena Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Brižit je operacije veoma dobro podnela nakon što je krajem novembra hitno prebačena u bolnicu," izjavio je d’Ormal.

Ispraćaj u 10 sati, sahrana u privatnosti

Ispraćaj je počeo u 10 časova u crkvi Notr Dam de l’Asompsion, nakon čega će Bardova biti sahranjena u strogoj privatnosti na groblju u gradu u kojem je veći deo kasnijeg života provela povučeno. Komemoracija otvorena za građane i obožavaoce održaće se u staroj gradskoj četvrti La Ponš, istorijskom središtu nekadašnjeg ribarskog mesta.

Želja za sahranom među životinjama

U godinama koje su prethodile njenoj smrti, gospođa Bardo je nagoveštavala da bi volela da bude sahranjena među svojim brojnim kućnim ljubimcima, koji su nosili imena poput Sidoni (koza), Bonon (magarac) i Pupe (poni).

Mesto večnog počinka

Ipak, ona će biti sahranjena na Mornaričkom groblju u Sen Tropeu, u blizini groba svog prvog supruga, reditelja Rožea Vadima, koji je preminuo 2000. godine u 72. godini.

Ranije zdravstvene tegobe

Godine 1984. dijagnostikovan joj je rak dojke, ali je odbila hemoterapiju i odlučila se za terapiju zračenjem, nakon čega je 1986. godine uspešno ušla u remisiju. Takođe je patila od teškog artritisa, zbog čega je često morala da koristi štapove za hodanje.

U galeriji pogledajte fotografije Brižit Bardo:

1/14 Vidi galeriju Brižit Bardo Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, Sport Films / Christophel Collection / Profimedia, HA / Hollywood Archive / Profimedia

Filmska i muzička karijera

Gospođa Bardo snimila je ukupno 45 filmova i snimila 70 pesama kao pop pevačica, pre nego što se 1973. godine povukla iz javnog života.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor