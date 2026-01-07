Slušaj vest

Pravoslavne praznike proslavljaju mnoge poznate ličnosti. Neki od njih su odgajani u skladu sa pravoslavnom tradicijom, dok su sa druge strane neki odlučili da prihvate ove običaje zahvaljujući svojim partnerima, koji su pravoslavne veroispovesti.

Neki poznati slave dva Božića, kako bi ispoštovali obe tradicije, a mi vam u nastavku otkrivamo ko sve od poznatih slavi Božić danas i zbog čega.

Dženifer Aniston

Otac slavne holivudske glumice rođen je u Grčkoj, tačnije na Kritu, te je svoju ćerku vaspitavao u duhu pravoslavlja.

Lepa glumica ovaj praznik slavi uz sve običaje koje nalaže pravoslavna vera. Osim toga, poznato je i da Dženifer često daje priloge crkvama pod okriljem Vaseljenske patrijaršije.

Bastijan Švajnštajger

Bivši nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger počeo je da proslavlja pravoslavni Božić nakon što je stupio u brak sa srpskom teniserkom Anom Ivanović, od koje se prošle godine razveo.

Bilo kako bilo, fudbaler je tokom braka sa srpskom teniserkom prihvatio i poštovao srpsku tradiciju, što je preneto i na njihove sinove.

- Mi imamo sreće, a i naši dečaci imaju sreće što slavimo dva Božića, s tim što samo za jedan dobijaju poklone (smeh) - rekla je nedavno Ana u intervjuu za Kurir.

Kim Kardašijan

Najpoznatija starleta na svetu ima Jermenske korene, zahvaljujući ocu Robertu.

Starleta često s ponosom ističe svoje jermensko poreklo, a ljubav i poštovanje koje je osećala prema ocu Robertu nisu se umanjili ni kada je on preminuo. Iz tog razloga, ona zbog dece proslavlja i Božić.

Adrijana Lima

Manekenka i Viktorijin anđeo Adrijana Lima godinama je bila u braku sa srpskim košarkašem Markom Jarićem, sa kojim ima fdve ćerke. Manekena je tada prihvatila da slavi dva Božića i Uskrsa.

Tu tradiciju nastavila je da poštuje i nakon razvoda, te svake godine na društvenim mrežama deli čestitku za Božić i Uskrs, a nekoliko puta je to uradila i na srpskom jeziku.

Kristijan Bejl

Slavni glumac Kristijan Bejl je primio pravoslavnu veru nakon ženidbe sa Sandra Sibi Blažić, manekenkom sprskog porekla.

Njeni roditelji su još šezdesetih godina prošlog veka otišli u Ameriku, a u njihovom domu se i dan danas praktikuju svi naši običaji.

Tom Henks

Tom Henks je svoju veru takođe podredio ljubavi, pa je ulazeći u svoj drugi brak, sa glumicom Ritom Vilson, primio pravoslavlje. Njen otac je iz Bugarske, a majka grčko-albanskog porekla.

Stana Katić

Kanadska glumica srpskog porekla Stana Katić proslavila se ulogom u seriji Castle, bila Bondova devojka, snimala s velikim imenima Holivuda.

Glumica je nastavila da poštuje tradiju i svoje poreklo, te praznike proslavlja sa porodicom.

Tina Fej

Elizabet Stamatina Fej američka je glumica, komičarka, scenaristkinja i producentkinja. Svetsku slavu stekla je kao članica glumačke postave skeč-komedije Uživo subotom uveče u periodu od 1998. do 2006, a zatim i kao kreatorka i glavna glumica u sitkomu Televizijska posla.

Takođe je poznata po ulogama u filmovima Opasne devojke (2004), Bejbi mama (2008), Noć za pamćenje (2010), Prijemni (2013) i Mapetovci: Najtraženiji (2014). Poznata komičarka i glumica vuče pravoslavne korene zahvaljujući majci koja je Grkinja.

Reper Vikend

Čuvenog pevača Vikenda odgajale su majka i baka nakon razvoda roditelja.

A jednom prilikom je istakao da je kao dete često išao sa bakom na služenja pri Etiopijskoj Pravoslavnoj Tewahedo crkvi.

Mila Jovović

Milica Bogdanovna Jovović je rođena u Kijevu, od majke Galine Loginove, nekadašnje ruske glumice, i Bogdana Jovovića, srpskog doktora.

Mila je i svoju ćerku krstila u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Los Anđelesu.

Nina Dobrev

Zvezda serije "Vampirskih dnevnika" pravoslavne je veropispovesti.

Njen otac poreklom je iz Bugarske, a majka iz Grčke. Glumica je i nakon preseljenja u Kanadu, nastavila da poštuje običaje.

Džonatan Džekson

Glumac koji je pet put puta dobio nagradu Emi, a najpoznatiji je po ulozi Lakija Spensera u seriji "Opšta bolnica" ("General hospital") prešao je u pravoslavlje 2012. godine, dok je pre toga bio protestant. Kada je primio jednu od Emi nagrada zahvalio se i monasima na Svetoj gori koji se neprestano mole za spas sveta.

- Toliko toga me je privuklo pravoslavlju. Počelo je sa čitanjem o hrišćanskoj istoriji. Tada sam razumeo da je, sve do Hrista i apostola, pravoslavna vera ostala ista tokom celih 2000 godina, što me je impresioniralo, ali i dotaklo moje srce. Takođe molitve, liturgija, himne, životi svetaca, sve te stvari stvari su mi bile prelepe. Shvatio sam da nema drugog mesta na kome želim da budem. Pre toga sam bio protestant. Cela moja porodica, hvala Bogu, krstila se 2012. godine - rekao je on jednom prilikom.

Naomi Kembel

Pre nekoliko godina kružile su glasine da će manekenka Naomi Kembel usvojiti pravoslavlje zbog svog tadašnjeg partnera, ruskog milijardera Vladislava Doronina. Njihova veza se završila jako ružno - na sudu.

Naomi, koja je bila zaštitno lice Vladislavove kompanije za nekretnine, počela je da izlazi sa tajkunom, kojeg zovu i "ruski Donald Tramp“, nakon što ga je upoznala na Filmskom festivalu u Kanu.

To se dogodilo 2008. godine, a tada se Vladislav razvodio od svoje tadašnje supruge Ekaterine, s kojom je bio u braku od 1988. godine. Mediji su pisali da je Naomi uzrok za krah braka, međutim navodno su Vladislav i Ekatarina već bili razdvojeni 10 godina pre njegove veze sa supermodelom.

