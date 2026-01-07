Slušaj vest

Sahrana francuske ikone Brižit Bardo održana je u Sen Tropeu, a njen suprug je tom prilikom otkrio da je preminula od raka nakon dve operacije.

Poslednji dani i bolest

Bernar d’Ormal rekao je za magazin Pari Mač da se njegova supruga "veoma dobro nosila” sa dve operacije, pre nego što ju je, kako je naveo, neprecizirana bolest odnela. Povučena zvezda preminula je u 91. godini, 28. decembra, u svom domu.

Oproštaj uz veliki broj građana

Stotine poštovalaca okupile su se na sahrani uprkos hladnim zimskim temperaturama. Crkvena služba u crkvi Notr Dam de l’Asompsion prenošena je na javnim ekranima širom Sen Tropea.

Jednostavna ceremonija po njenoj želji

Ceremonija je opisana kao događaj bez pompe, u skladu sa Bardoinim željama.

"Biće jednostavno, baš onako kako je Brižit želela," rekao je Bruno Žaklen, portparol Fondacije Brižit Bardo.

Život posvećen zaštiti životinja

Zaštita životinja bila je centralna tema komemoracije. Bardo je najveći deo svog života posvetila borbi za prava životinja.

"Do samog kraja bila je svesna i zabrinuta za sudbinu životinja," dodao je d’Ormal.

Bivši savetnik krajnje desnice naveo je da je Bardo insistirala da se vrati u svoju vilu "La Madrag”, uprkos zdravstvenim tegobama nakon hospitalizacija krajem 2025. godine.

Političke kontroverze i prisutni zvaničnici

Sahrani je prisustvovala liderka krajnje desnice Marin le Pen, što je podsetilo na Bardoine čvrste antiimigrantske stavove. Predsednik Emanuel Makron nije prisustvovao ceremoniji.

Bardo je bila kontroverzna ličnost i u kasnijim godinama otuđila je deo svojih obožavalaca političkim stavovima. Pet puta je osuđivana zbog govora mržnje.

Reakcije javnosti

Ipak, većina se slaže da je bila filmska legenda i simbol seksualne revolucije šezdesetih godina. Kabinet predsednika Makrona ponudio je organizaciju nacionalne komemoracije, ali je porodica Bardo to odbila.

Porodica i lični odnosi

Iza Brižit Bardo ostao je njen četvrti suprug, Bernar d’Ormal, nekadašnji savetnik pokojnog Žan-Marija le Pena. Nije saopšteno da li je sahrani prisustvovao njen jedini sin Nikola-Žak Šarije. Bardo je veći deo života bila otuđena od sina, iako su se u poslednjim godinama zbližili. U svojim memoarima trudnoću je uporedila sa nošenjem "tumora koji se hranio njome".

Oproštaj porodice i mesto večnog počinka

Njena sestra Mižanu, stara 87 godina, nije doputovala iz Los Anđelesa.

"Moja Brižit… sada poznaje najveću tajnu," napisala je na Fejsbuku.

Brižit Bardo sahranjena je u porodičnoj grobnici uz obalu Mediterana. Godine 2018. izjavila je da želi da bude sahranjena u svom vrtu zajedno sa kućnim ljubimcima, kako bi izbegla "gomilu idiota" na groblju.

