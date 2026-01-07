Slušaj vest

Jovanka Jolić, stručnjak za konspirologiju, kako se predstavljala, i velika zvezda interneta, preminula je 4. januara a navodno joj je pozlilo dok je bila napolju, nakon čega se samo srušila na zemlju.

Telo žene pronađeno je te večeri na Voždovcu, a pošto policija nije pronašla lična dokumenta, naknadno je utvrđeno da je u pitanju Jovanka Jolić (69), saznao je i naveo "Blic". Takođe je navedeno da je Jovanka Jolić umrla prirodnom smrću, tako da je telo pokojnice oslobođeno obdukcije i preveženo je u kapelu.

Ona će biti sahranjena 10. januara u Beogradu, na groblju Lešće.

Ko je bila Jovanka Jolić?

Jovanka je poznata kao javna ličnost koja se bavila teorijama zavere i postala popularna kroz različite video sadržaje i postove na društvenim mrežama gde analizira i komentariše političke i društvene događaje, često se fokusirajući na teorije koje su van uobičajenog diskursa.

Kroz svoje nastupe i javna obraćanja, Jovanka je iznosila tvrdnje o postojanju globalnih struktura moći koje, prema njenom tumačenju, imaju snažan i negativan uticaj na politička i društvena dešavanja.

U svojim izjavama često je spominjala Vatikan i Jevreje, predstavljajući ih kao deo šire, međunarodne zavere usmerene protiv Srba. Jovanka se najčešće pojavljivala kao gost na alternativnim medijskim platformama, gde joj je omogućeno da svoje teorije predstavi široj publici.

Jovanka je postala izuzetno popularna na društvenim mrežama Instagram i X, ne samo u Srbiji već i u čitavom regionu. Njene najpoznatije tvrdnje su da je Ilon Mask iz Republike Srpske, kao i da je Egipat nekada bio srpska država.

Na društvenoj mreži "X" obožavaoci Jovanke Jolić ne prestaju da pišu o vesti o njenoj smrti, i opraštaju se od nje.

Jovanka Jolić Foto: Printscreen/YouTube/Balkan info

"Ne znam da li je Jovanka Jolić umrla, ali ako jeste, onda je Srbija izgubila najvećeg improvizacionog komičara nakon vidovite Kleopatre", "Jovanka Jolić, ako ništa drugo, zaslužuje jednu piramidu da joj podignemo i da tamo bude sahranjena. Šalu na stranu, zanimljiv lik je bila", "Ako je istina da je umrla Jovanka Jolić, zivot u ovoj zemlji je konačno izgubio svaki smisao", "Da li je moguće da je umrla Jovanka Jolić? Najgori Božić ikada", samo su neki od komentara.

