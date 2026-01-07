Slušaj vest

Sloboda Mićalović je svojim pratiocima na društvenim mrežama čestitala Božić uz galeriju fotografija koje su nastale u Jerusalimu, koji je posetila pre nekog vremena. Potom je objavila i snimak na kojem je pokazala da je božićno jutro dočekala u crkvi.

Glumica je podelila trenutak iz crkve, u kojoj je bila na pričesti i božićnoj liturgiji koja je počela u ponoć.

Ona je stavila maramu na glavu i poljubila ikonu, a onda i zapalila sveću.

"Hristos se rodi!! Na zdravlje i spasenje neka je svima", napisala je ona na Instagramu.

Sloboda i Vojin se sele

Glumački par Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović navodno su još pre godinu dana kupili stan u Zemunu s pogledom na Dunav. Ipak, iako je nekretnina kupljena tada, oni su tek sada odlučili da se presele i započnu život u novoj nekretnini.

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković su, kako pišu mediji, kupili stan u zgradi starije gradnje, ali sa odličnom lokacijom. Imaju pogled na Dunav, parkovi su okolo, sve što je potrebno za idealan porodični život.

- Sloboda i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana. Kad je ona žena napala Slobodu, to je bilo u blizini te zgrade. Stan ima veću kvadraturu nego ovaj u kom žive, a s obzirom na to da im deca rastu, stan u kom su dosad živeli postao je tesan. Odlučili su se za ovaj kraj jer im je sve po meri. Lokacija, okruženje, kvalitet zgrade. Znate da su oni skromni i da nemaju te komplekse da žive po luksuznim naseljima u Beogradu, već im je samo bilo bitno da pronađu nekretninu koja će im u potpunosti odgovarati. Oni su se u dogovoru s ćerkama odlučili za ovaj stan i nisu žurili sa useljenjem, već su hteli da ga renoviraju po svojoj meri, s obzirom na to da je u pitanju starija gradnja - rekao je komšija, prenosi Blic.

