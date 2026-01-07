Slušaj vest

InfluenserkaJulija Burtsevapreminula je u 38. godini nakon što je podvrgnuta estetskom zahvatu u Moskvi.

Italijanska zvezda društvenih mreža, koja je imala više od 74 hiljade pratitelja na Instagramu, podvrgnula se plastičnoj operaciji u privatnoj klinici 4. januara, prema navodima ruskog portala MSK1.

Navodi se da je hitno prevezena u bolnicu nakon što joj se zdravstveno stanje pogoršalo, gde je kasnije proglašena mrtvom. Vlasti su otvorile krivični postupak kako bi se ispitala moguća odgovornost zbog nemarnosti, objavio je portal, prenosi Daily Mail.

''Istražitelji Istražnog odbora Moskve rade na mestu događaja'', stoji u prevedenom saopštenju Moskovskog istražnog odbora koje je objavio MSK1.

''Potrebna zvanična i medicinska dokumentacija uskoro će biti zaplenjena. Naložen je niz forenzičkih veštačenja, uključujući i medicinsko.''

Burtseva je stekla velik broj obožavatelja deleći isečke iz svog porodičnog života na internetu – opisujući odnos sa suprugom Đuzepeom i njihovom malom ćerkom. Njena poslednja objava na Instagramu datira od 5. decembra, a na njoj se pojavljuje njena čerka.

Prvog decembra Burtseva je u videu objavljenom na Instagramu govorila o zahvatu kom se podvrgnula u Samari u Rusiji. Objasnila je da je pre dve godine u tom ruskom gradu ugradila fasete na sve zube, jer lekari u Napulju, gde je živela, nisu imali dovoljno iskustva, prenosi Dnevnik.hr.

