Muzička zvezda Rijana se punom parom priprema za nadolazeći Dan zaljubljenih, što je pokazala novim, zavodljivim fotografijama. Pevačica, poznata po hitovima "Diamonds", "Umbrella" i drugim, pozirala je za novu kolekciju svog brenda Savage x Fenty.

Rijana je na nekoliko fotografija zavodljivo pozirala u brushalteru s dezenom ruža i ogrtaču, naslonjena na stubove u grčkom stilu.

Posebno je oduševila pozirajući u crvenom čipkastom kompletu u kom je naglasila bujni dekolte i zadnjicu. "Afrodita je bila divlja", napisala je kratko u opisu, a u komentarima su se nanizali komplimenti.

Rijana je nove fotografije podelila samo tri meseca nakon što je rodila treće dete, ćerku Roki. Pevačica ima i sinove RZA i Riota sa slavnim reperom A$AP Rokijem.

Da čekaju treće dete pevačica je otkrila u maju prošle godine, kada se pojavila na Met Gali u pripijenoj kreaciji. Na crvenom tepihu pokazala je svoj trudnički stomak, a nešto kasnije rekla je kako bi volela da dobije devojčicu. "Želim devojčicu. Ne bih znala šta da radim jer zasad znam samo s dečacima. To bi bila nova avantura", rekla je ona za strane medije.

Dodala je i da joj je biti majka dečaka "najbolje". "Živim za to. Nikad nije dosadno. Volim kad se penju na lustere. Volim kad su bukvalno toliko strašni da nemam izbora nego da se zabavim. Trčim okolo, podižem ih, zabavno je", ispričala je Rijana.

Inače, pevačica se nakon muzičke karijere duge dve decenije posvetila preduzetništvu. Pre 10 godina pokrenula je svoj prvi brend, Fenty Cosmetics, a 2018. godine pokrenula je svoj brend donjeg veša – Savage x Fenty.

