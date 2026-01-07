Slušaj vest

Glumica Nataša Ninković praznične dane iskoristila je za putovanje u Budimpeštu, gde je boravila u društvu sina, a delić njihove atmosfere podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama. Objavama je pokazala kako zajedno istražuju grad i uživaju u zajedničkom vremenu.

Najpre je zabeležila trenutak dok snima sina, a zatim su uloge zamenili mesta, pa ju je on fotografisao ispred ulaza u srpski crkvu u ccentru Budimpešte. Nataša je za ovu priliku odabrala sveden, ali efektan stajling - sivi kaput, kapu i naočare - koji je naišao na brojne pohvale.

Pogledajte u galeriji fotografije sa putovanja Nataše i njenog sina u Budimpeštu:

Pratioci nisu komentarisali samo njen modni izbor, već su istakli i njenu bliskost sa sinom, ocenjujući je kao majku koja predstavlja pravi primer

- Nataša, divno izgledate. Žena vaših godina upravo ovako treba da izgleda - glasio je jedan od komentara na mrežama.

U braku sa biznismenom

Nataša Ninković udala se za biznismena Nenada Šarenca kada je imala 25 godina, a sa njim ima blizance Matiju i Luku.

Nenad je od nje stariji deset godina, a glumica je u više navrata isticala je da joj je brak pomogao da sazri.

Nataša Ninković i Nenad Šarenac Foto: Damir Dervišagić

- Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake - rekla je glumica svojevremeno domaćim medijima, a za Nenada se udala kada je imala 25 godina, prenosi Blic.

- Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti - dodala je glumica tada.

