Nataša Ninković napustila Srbiju i sa sinom otišla u srpsku svetinju: Božić proslavili daleko od otadžbine, ne krije koliko je ponosna na naslednika (FOTO)
Glumica Nataša Ninković praznične dane iskoristila je za putovanje u Budimpeštu, gde je boravila u društvu sina, a delić njihove atmosfere podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama. Objavama je pokazala kako zajedno istražuju grad i uživaju u zajedničkom vremenu.
Najpre je zabeležila trenutak dok snima sina, a zatim su uloge zamenili mesta, pa ju je on fotografisao ispred ulaza u srpski crkvu u ccentru Budimpešte. Nataša je za ovu priliku odabrala sveden, ali efektan stajling - sivi kaput, kapu i naočare - koji je naišao na brojne pohvale.
Pogledajte u galeriji fotografije sa putovanja Nataše i njenog sina u Budimpeštu:
Pratioci nisu komentarisali samo njen modni izbor, već su istakli i njenu bliskost sa sinom, ocenjujući je kao majku koja predstavlja pravi primer
- Nataša, divno izgledate. Žena vaših godina upravo ovako treba da izgleda - glasio je jedan od komentara na mrežama.
U braku sa biznismenom
Nataša Ninković udala se za biznismena Nenada Šarenca kada je imala 25 godina, a sa njim ima blizance Matiju i Luku.
Nenad je od nje stariji deset godina, a glumica je u više navrata isticala je da joj je brak pomogao da sazri.
- Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake - rekla je glumica svojevremeno domaćim medijima, a za Nenada se udala kada je imala 25 godina, prenosi Blic.
- Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti - dodala je glumica tada.
