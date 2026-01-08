Manekenka izjavila da se razvela od fudbalera jer je bio preobdaren: On je sada tužio
Bivši američki fudbaler, Met Kalil, tuži svoju bivšu suprugu, manekenku i influenserku Hejli Kalil, nakon što je izjavila da su se razveli zbog veličine njegovog polnog organa.
Nekadašnji sportista tvrdi da su Hejlini komentari, koje je iznela u novembru u prenosu uživo, bili "invazivni" i da su mu uništili priliku da ostane van javnog života nakon što je otišao u penziju, prenosi TMZ. Manekenka je u novembru gostovala uživo u "Mar-Athon", koji vodi Marlon Garsija, gde je opisala polni svog bivšeg supruga "kao dve limenke Koka-Kole, možda čak i tri, naslagane jedna na drugu". Dodala je da je to uticalo na njihov brak koji se završio 2022. godine.
Hejli je objasnila i da su pokušavali da reše problem posetama terapeutima i lekarima. "Čak sam tražila estetske zahvate... Moj život je komedija, sam se piše", rekla je ona, a potom potvrdila da je to bio "najveći faktor" njihovog razvoda.
Nakon što je prenos uživo postao viralan, Hejli je pokušala da ublaži situaciju. "Duboko poštujem njegovu privatnost i ono što smo delili. U prenosu sam govorila o mnogo važnih aspekta našeg braka, ali žao mi je što je pažnja usmerena samo na taj deo", poručila je ona.
Kalil sada tvrdi da su mu njeni komentari doneli "neželjenu pažnju i invazivne komentare javnosti", dodajući da je njegova porodica "bila primorana da trpi neprestano kruženje ovih ponižavajućih i duboko ličnih izjava u javnosti". U dokumentima navodi i da je zbog Hejlinih komentara njegova sadašnja supruga Kejlani Asmus bila izložena "uznemirujućim i alarmantnim porukama".
Bivši američki fudbaler tuži manekenku zbog narušavanja privatnosti, tvrdeći da je njegova bivša supruga otkrila "vrlo intimne i privatne činjenice" o njemu i traži suđenje pred porotom i odštetu u iznosu većem od 75.000 dolara. U tužbi tvrdi da je Hejli "primila značajnu finansijsku korist, povećanu vidljivost i monetizaciju putem različitih društvenih medija i medijske pokrivenosti".
Met i Hejli venčali su se 2015, a razveli su se sedam godina kasnije. On se 2024. venčao s Kejlani, s kojom ima jednogodišnjeg sina.
