Šon Svejzi, brat slavnog glumca Patrika Svejzija, umro je u 63. godini. Njegova rođaka potvrdila je tužnu vest, uz još potresnih detalja koji su prethodili tragičnom događaju.

Šon Svejzi umro je u Los Anđelesu, navodi People. Legendarni glumac Patrik Svejzi bio je njegov brat. Uzrok smrti je unutrašnje krvarenje u gornjem delu gastrointestinalnog trakta, koje je izazvano "teškom metaboličkom acidozom, ezofagealnim varikozima i alkoholnom cirozom jetre", navodi se u izveštaju patologa.

Pojašnjenja radi, metabolička acidoza predstavlja stanje kada je pH krvi prenizak (ispod 7.35) usled viška kiselina ili gubitka bikarbonata (baze) što remeti kiselinsko-baznu ravnotežu. Javlja se zbog dijabetesa, zatajenja bubrega, dijareje, ketoacidoze, laktacidoze ili unosa toksina.

Ezofagealni variksi su proširene vene u donjem delu jednjaka koje nastaju usled ozbiljnog oštećenja jetre, najčešće ciroze. Mogu da puknu i izazovu po život opasno krvarenje.

Brat Patrrika Svejzija radio je kao zabavljač Teamster, a iza njega su ostali ćerka Kejsi i sin Kajl Svejzi.

Vest da je Šon Svejzi umro objavila je na Instagramu njegova rođaka Leon Svejzi, koja je postovala i jednu od njegovih poslednjih fotografija sa natpisom "Dirty Dancing" (Prljavi ples) kako se zove kultni film gde je igrao Patrik Svejzi.

"Moja ćerka, direktorka marketinga, dosetila se ove ideje kako bi odala počast našem pokojnom rođaku Patriku Svejziju. Majice smo poslali Šonu, koji ih je ponosno nosio za nas. Uvek je bio zabavan i pun života", navela je i otkrila da su nedavno razgovarali da ih poseti u Teksasu:

"Naše misli i molitve su uz njegovog brata Dona Svejzija i njegovu decu. Šone, jako te volim i jako ćeš nam nedostajati", prenosi Blic žena.

Podsetimo, slavni Patrik Svejzi umro je 2009. od raka pankreasa, u 57. godini. Glumio je i u The Outsiders, Ghost i mnogim drugim čuvenim filmovima.

