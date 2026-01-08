Slušaj vest

Kejti Peri je na Instagramu pokazala kako je provela praznike. Podelila je romantične trenutke s novim dečkom, Džastinom Trudoom, ali i porodične prizore s bivšim verenikom, Orlandom Blumom.

Romantika na plaži

U objavi su dvije fotografije njenog dečka, bivšeg premijera Kanade, Džastina Trudoa. Na prvoj se smeje dok pliva u okeanu, a na drugoj ga Kejti Peri ljubi u obraz dok poziraju na plaži uz zalazak sunca. Obožavatelji su primetili i da pevačica nosi ogrlicu sa zlatnim priveskom javorovog lista, što mnogi vide kao posvetu njegovoj domovini.

Porodični trenuci s Orlandom Blumom

Uprkos novoj romansi, Peri je pokazala da su porodični odnosi i dalje prioritet. Objava uključuje fotografije s bivšim verenikom Orlandom Blumom (48) i njihovom petogodišnjom ćerkom Dejsi Dav. Jedna fotografija prikazuje ih na farmi jelki, gde glumac nosi drvce preko ramena, dok se na videu svo troje zajedno klizaju na ledu držeći se za ruke.

Peri je takođe podelila simpatičan snimak planova za prazničnu večeru, s karticama za sedenje koje je očito izradila malena Dejsi, a na kojima su ispisana imena Dejsi, Kejti, Orlando i Flin. Blum, naime, iz braka s bivšom suprugom Mirandom Ker ima petnaestogodišnjeg sina Flina.

Krajem decembra izvor za "People" je rekao da su odnosi u porodici skladni. Naveo je da su Peri i Blum jako posvećeni tome da sve funkcioniše i da je sve prijateljski i bez komplikacija. Par je dobio ćerku u avgustu 2020, a veridbu su raskinuli u junu 2025. nakon devet godina veze.

Među porodičnim trenucima bila je i fotografija Dejsinog božićnog spiska želja, na kom je tražila mačku, kao i podsetnik na budilniku da Peri pomeri “Elf on the Shelf” pre nego što se ćerka probudi.

Kejti Peri uhvaćena na večeri sa Džastinom Trudoom Foto: AP Adrian Wyld, AP Jordan Strauss

Početak nove ljubavi

Glasine o romansi između Kejti Peri i Džastina Trudoa pojavile su se tokom leta, a u julu su viđeni zajedno u Montrealu. Izvor je za "People" ranije rekao da se Trudo "udvarao" pevačici i da je čak doleteo u Kaliforniju kako bi je video tokom pauze na turneji.

Drugi izvor je u decembru dodao da je njihova veza postala ozbiljnija jer je Džastin bio jako uporan. Navodno je Peri polaskana njegovim trudom i uzbuđena što je u vezi s njim. Kažu i da ona u početku nije tražila vezu, ali da joj se svidelo što je putovao kako bi provodio vreme s njom dok je bila na turneji.

