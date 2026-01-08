Slušaj vest

Voditeljka Drugog programa Hrvatskog radija Sabina Jaganjac izazvala je buru reakcija nakon što je zbog uključenog mikrofona u etar otišao njen privatni razgovor u kom je oštro kritikovala nagradnu igru svoje kuće i pritom žestoko izvređala kolege. Sporni komentar odnosio se na takmičenje u kojem učesnici moraju što duže da drže ruku na kupoli postavljenoj u Bogovićevoj ulici u Zagrebu.

"On je sociopata i debil"

Dok je mislila da je niko ne čuje, voditeljka je najpre s podsmehom prokomentarisala objavu na Fejsbuku usmerenu protiv svojih kolega.

"Frajer piše na Fejsu: 'A gde su tri bilmeza i emisija Doručak = izbljuvak' (smeh) i onda ispod onako napiše: 'Dobro jutro, ekipa' i smajlić, a pre toga ono: 'Gde su tri bilmeza i emisija Doručak?' Sad ću ja napisati: ‘Dobro jutro, Zvonimire' (smeh)", rekla je Jaganjac.

Nakon toga osvrnula se na nagradnu igru, ne birajući reči.

“Gle, činjenica je, i ja se s tim slažem, to je 'I konje ubijaju, zar ne?', to je istina. Znači, nagradna igra koja se temelji na eliminaciji na način ko izdrži fizički više je lagano sadistički, kako bih ti rekla. OK, napravite nagradnu igru gde će se ljudi boriti znanjem, nekakvim veštinama, nekim klincem, ali da ljudi na plus 2 stepena na ulici, dakle... OK, taj debil od M.B-a, je mogao to da predloži, ali onda je neko trebao da kaže: ‘Gle, Milo…' Šta misliš, čija je to debilna ideja?”

Uvrede su se nastavile, a voditeljka je jednog kolegu nazvala sociopatom.

“I mali, njih troje, ne znam, pretpostavljam da je on jer on je najgluplji, on je sociopata i debil. E, i uglavnom, dakle, oprosti, ti to možeš da predložiš, ali onda je Ilijana trebala da kaže: ‘Čekaj, stani, ajmo sad da razmislimo, šta bi oni trebali da rade...’", zaključila je, zgražavajući se nad time da takmičari moraju da stoje na hladnoći.

Slušaoci zgroženi: "Jadno, jadno, jadno"

Gaf nije prošao nezapaženo, a na zvaničnoj Fejsbuk stranici HRT-ovog Drugog programa ubrzo su se zaređali brojni komentari slušalaca, većinom negativni.

"Karma je gadna stvar, mikrofon ostao uključen i razotkrio mnogima predragu voditeljku kako pljuje po kolegama, za M.B. incijalima govori da je debil i psihopata, najgluplji među njih troje... sramota samo takva. Ne branim nagradnu igru jer stvarno nije bila najsrećnije rešenje, ali čini mi se da velepoštovana voditeljka pomenutoj trojci ne može da oprosti dolazak na HR2 i promenu termina svoje emisije. I da, još aplaudira na komentar Zvonimira koji pita gde je ekipa Doručak=izbljuvak, jadno, jadno, jadno."

"Umesto najboljeg doručka sa Markom Hrvojem i Dorom, jutros dobijemo najblaže rečeno neukusni, papreni i presoljeni obrok u etru od koleginice koja deli kuhinju sa kolegama. To je zaista dno dna od koleginice, očito je u pitanju ljubomora jer dotična ne može da podnese više standarde i svoju prosečnost. Kolegijalno bi bilo da, s obzirom na to da uskoro ide u penziju, podrži mlade kolege koji rade emisiju po modernim evropskim radijskim standardima i koji su podigli slušanost HR2 i privukli puno mladih slušalaca. Zaista sramota za jednu zrelu gospođu, totalna neprofesionalnost, a o ljudskosti da ne govorim, može da je bude sramora!!"

"Podrška ekipi Doručka! Samo zbog njih sam počela da slušam HR2. Zanima me samo u kojem to izmišljenom svetu dotična voditeljka živi kada kaže kako je ponižavajuće stajati na 2 stepena za 10.000 €, očito nije svesna stvarnosti, da oko nje žive ljudi koji svakodnevno rade na minusima, po kiši i snegu, i to za minimalac... ili za nju takva zanimanja nisu vredna pomena", piše jedan slušalac, pa nastavlja:

"Iza onog pakosnog cerekanja i vokabulara koji je sve samo ne 'damski' očito stoji ljubomora jer je voditeljska tropjka najomiljenija u Hrvatskoj, što dotična nije uspela da postigne u tolikim godinama svoje karijere. Dolaskom pomenute ekipe postigla se veća slušanost i toga gospođa treba da bude svesna svidelo se to njoj ili ne. Smatram da svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, ali na kulturan i civilizovan način, a laži, uvrede i klevete koje su se juče čule sigurno ne bi smele da prođu nekažnjeno."

HRT: Koleginica žali zbog izrečenog

O situaciji koja se dogodila u etru iz HRT-a su za Index.hr rekli da Jaganjac žali zbog izrečenog, da se izvinila, te da se rad na Hrvatskom radiju nastavlja kao i dosad.

"Nažalost, u radijskom etru dogodila se greška zbog koje se pre svega izvinjavamo našim slušaocima. Slučajno uključeni mikrofon preneo je nesmotrenu izjavu koleginice Sabine Jaganjac.

Koleginica Sabina izuzetno žali zbog svega izrečenog, kolegijalno je nazvala pomenute kolege i izvinila se, a izvinjenje je prihvaćeno i kolege će zajednički nastaviti da rade u programu HR2", rekli su sa HRT-a.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Voditeljka Pulsa Srbije na koncertu Emine Jahović