Rijana ponovo pomera granice, a za najnoviju kampanju svog brenda donjeg veša Savage x Fenty povodom Dana zaljubljenih angažovala je Vivijan Vilson, 21-godišnju transrodnu ćerku Ilona Maska. Vivijan, koja s ocem nema blizak odnos, zvezda je nove kolekcije pod nazivom "Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite".

Na jednoj od fotografija kampanje, Vilson pozira uz Lavi Simon i Emu Arletu ispred mermernih kipova. Nosi brushalter s dezenom ruža i odgovarajući čipkasti minić, a kombinaciju upotpunjuju jarko crvene najlonke, zlatne viseće minđuše i tamnocrveni ruž na usnama. U kampanji učestvuju i druge poznate osobe, poput zvezda rijalitija Love Island Serene Pejdž i Kordela Bekama, ali i influenserka Hejli i Džuls Leblank.

Rijana, koja je brend Savage x Fenty pokrenula 2018. godine, objasnila je viziju iza kolekcije. "Dan zaljubljenih je vreme za slavljenje ljubavi u svim njenim oblicima", izjavila je pevačica za WWD. "U Savage x Fentyju, sve je u prihvatanju ljubavi na svaki način i stvaranju proizvoda koji ljudima omogućuju da se osećaju samopouzdano dok to čine."

Naglo rastuća karijera

Ovo je samo poslednji u nizu uspeha za mladu Vivijan, čija je karijera modela u munjevitom usponu. Prošle godine u martu pojavila se na naslovnici časopisa "Teen Vogue", a samo dva meseca kasnije ostvarila je svoj profesionalni debi u saradnji s brendom Wildfang. Istog meseca pozirala je i za brend donjeg veša Tomboyx.

U galeriji pogledajte fotografije VIvijan Vilson, transrodne ćerke Ilona Maska:

"Bila sam prestravljena", otkrila je Vilson u intervjuu za "Vanity Fair", govoreći o tom snimanju. "Pre toga, bila sam osoba koja, recimo, nikada, ali baš nikada, nije pokazivala kožu. Čak ni u svakodnevnom životu, recimo, kad bih išla na plažu s prijateljima, ne bih nosila kupaći kostim."

Dodala je kako je uprkos strahu želela da odradi snimanje kako bi ojačala samopouzdanje. "Osećam se samopouzdano u sopstvenom telu, ali želela sam, recimo, da dokažem to samopouzdanje sebi, ako to ima smisla." Svoj debi na modnoj pisti imala je prošlog septembra na Nedelji mode u Njujorku, gde je nosila reviju za CHRISHABANA-u za proleće 2026.

Odnosi s ocem i život pod lupom javnosti

Vivijan je najstarija ćerka Ilona Maska i njegove bivše supruge Džastin. Kada je imala 16 godina izjasnila se kao transrodna osoba, a dve godine kasnije podnela je i zvanični zahtev da se iz njenog prezimena izbaci Mask, čime je potvrdila loš odnos s ocem.

O tehnološkom mogulu kratko je progovorila za "Teen Vogue". "Baš me briga za njega. Stvarno me nije briga. Iritantno je što me ljudi povezuju s njim. Jednostavno više nemam prostora da mi bude važan."

O životu u javnosti progovorila je prošle godine za "The Cut". "Nisam baš dobra u tome da budem slavna. To je veština", priznala je. "Tako dugo sam se borila da me gledaju kao običnu osobu. Postojao je trenutak bukvalno pre nego što sam postala slavna kada niko nije znao ko sam. Bilo je neverovatno. Svi su me tretirali kao običnu osobu. Nekako mi to nedostaje. Ali volim i da budem slavna."

Vilson je vrlo aktivna na Instagramu, gde je prati milion ljudi s kojima deli trenutke iz svoje manekenske karijere.

Rijana se nedavno porodila

I sama Rijana je zvezda je svoje kampanje. Dobitnica Gremija pozirala je u crvenom čipkastom kompletu, kao i u kombinaciji s ogrtačem s dezenom ruža. Podsetimo, pevačica je pre gotovo pet meseci rodila treće dete, ćerku Roki, s partnerom A$AP Rokijem, s kojim ima i sinove RZA-u (3) i Riota (2).

