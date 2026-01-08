Uhapšen Nik Rajner nakon što su njegov otac Rob Rajner i majka Mišel Singer Rajner nađeni mrtvi u kući

Nik Rajner, 32-godišnji sin slavnog reditelja Roba Rajneraoptužen za ubistvo svojih roditelja, ostao je bez advokata. Tokom sudskog ročišta održanog juče u Los Anđelesu, Rajnerov advokat Alan Džekson objavio je da se povlači iz slučaja, koji će do daljeg preuzeti javni branilac.

Zbog promene u pravnom timu, Rajner se nije izjasnio o krivici po dvema tačkama optužnice za prvostepeno ubistvo, a novo ročište zakazano je za 23. februar, piše E! Online.

Nakon vesti o promeni advokata, porodica Rajner se oglasila kratkom izjavom za MS NOW: "Imamo potpuno poverenje u pravni proces i nećemo dalje komentarisati pitanja vezana za pravni postupak."

Podsetimo, Rob Rajner (78) i njegova supruga Mišel (70) pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu 14. decembra prošle godine. Samo šest sati kasnije, policija je uhapsila njihovog sina Nika u blizini Univerziteta Južne Kalifornije pod sumnjom da je počinio stravičan zločin.

Kancelarija okružnog tužioca okruga Los Anđeles podigla je optužnicu 16. decembra, tereteći Nika za dvostruko ubistvo uz "posebnu optužbu da je lično koristio opasno i smrtonosno oružje, to jest nož".

Hronologija tragičnog slučaja

Prema više izvora, noć pre ubistava, 13. decembra, Rob i Nik Rajner žestoko su se posvađali na božićnoj proslavi voditelja Konana O’Brajena. Gosti su primetili da se Nik ponaša čudno i da je bio remetilački nastrojen.

Dan kasnije, 14. decembra oko 15.40 sati, policija je nakon poziva u porodičnom domu u Brentvudu pronašla tela supružnika. Vlasti veruju da su ubistva počinjena u ranim jutarnjim satima tog dana. Ubrzo je kao uzrok smrti potvrđeno "višestruko ranjavanje oštrim predmetom".

Dok je policija sprovodila istragu, Nik je snimljen nadzornom kamerom oko 21 sat na benzinskoj stanici u blizini USC-a. Samo nekoliko minuta kasnije, oko 21.15 sati, uhapšen je. Policija je objavila kako je istragom utvrđeno da je upravo on "odgovoran za njihove smrti".

Okružni tužilac Nejtan Hočman zvanično je 16. decembra objavio optužbe, navodeći da Niku preti maksimalna kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja ili smrtna kazna. Na prvom pojavljivanju pred sudom 17. decembra Nik se nije izjasnio o krivici.

