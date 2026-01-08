Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin obradovala je pratioce na društvenim mrežama objavivši niz porodičnih fotografija na kojima je u društvu svoje dece. Poseban povod za ovu objavu bio je rođendan njenog sina Bogdana, koji danas puni pet godina.

Na Instagramu je glumica podelila kratku, ali emotivnu retrospektivu zajedničkih trenutaka sa naslednikom, beležeći najlepše uspomene nastale tokom prethodnih godina. Bez dužih opisa i patetike, glumica je jednostavno stavila do znanja da je u njihovom domu slavlje, uz poruku: „Bogdan, pet“.

Na fotografijama se pojavljuje i njegova sestra Petra, a prizori otkrivaju koliko njih dvoje uživaju u zajedničkim avanturama i putovanjima. Objavu su brzo zapazili brojni pratioci, kao i Jelisavetine kolege i prijatelji, koji su joj u komentarima uputili mnoštvo toplih čestitki i lepih želja.

Borba za potomstvo

Jelisaveta Orašanin u braku sa košarkešem Milošem Teodosićem, dobila je dvoje dece. Njen put do potomstva nije bio lak, a kako bi osnažile žene koje se bore da postanu majke, jednom prilikom je podelila svoju priču.

- Petru sam dobila iz petog puta. Žene moraju da bude jake. Meni je taj period trajao godinu i po dana. Imala sam dva neuspešna pokušaja, na kraju pobačaj i prolazila sam kroz razne faze - ispričala je glumica novinarki Tanji Peternek Aleksić gostujući u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

U želji da podrži i ohrabri žene koje prolaze kroz borbu za potomstvo, dramska umetnica detaljno je govorila kroz šta je ona prolazila u tom trenutku.

- Vantelesnu sam radila usputno. Snimanja i rad su bili jedini način da to preživim. Imala sam strah od neuspeha. Ipak, nikad nisam klonula duhom. Na poslednjoj vantelesnoj sam se malo i smirila, a imala sam saobraćajnu nesreću. Nosila sam dvojke, ali je ostala Petra - kaže Teodosić.

Nisam znala da sam trudna tri meseca

Glumica je drugi put zatrudnela prirodnim putem i to posle samo malo više od godinu dana.

- Kod mene je na kraju ispalo sve kako treba. S Bogdanom nisam znala da sam trudna tri meseca - ispričala je poznata glumica.

