Kako je umro Elvis Prisli? To je pitanje koje se uporno postavlja još od trenutka kada je legendarni roker pronađen mrtav na podu svog kupatila u Grejslendu, 16. avgusta 1977. godine.

Iako je osnovna priča o smrti Elvisa Prislija, koji je preminuo sa samo 42 godine, dobro poznata, ona je i dalje obavijena velom misterije i brojnih glasina. Poznato je da je oko 14.30 časova, 16. avgusta 1977, njegova verenica Džindžer Olden lutala vilom Grejslend u Memfisu, u saveznoj državi Tenesi, pokušavajući da ga pronađe.

Prisli je trebalo da se priprema za polazak na svoju poslednju turneju, ali se Džindžer zabrinula jer ga neko vreme nije videla. Primetila je da su vrata kupatila bila oštećena, pa je zavirila unutra.

Elvis Prisli Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

„Stajala sam paralisana dok sam gledala prizor. Elvis je izgledao kao da mu je celo telo bilo ukočeno u sedećem položaju, dok se oslanjao na komodu, a zatim je pao napred, u tom ukočenom položaju, pravo na glavu“, ispričala je ona.

Dodala je da mu je „lice bilo umrljano i ljubičaste boje“, dok su mu oči „gledale pravo ispred sebe i bile krvavo crvene“. Hitna pomoć je odmah pozvana, a muzička zvezda je u besvesnom stanju prevezena u bolnicu Baptist Memorijal u Memfisu, gde su lekari pokušali da ga ožive.

Njihovi napori nisu urodili plodom i Elvis Prisli je proglašen mrtvim u 15.30 časova, nešto više od sat vremena nakon što je pronađen. Istog popodneva, kada je Elvis preminuo, trojica lekara koji su radili zajedno — Erik Mjurhed, Džeri Fransisko i Noel Floredo — obavili su obdukciju koja je trajala dva sata, a Fransisko je preuzeo ulogu portparola pred novinarima.

Elvis i Prisila Prisli na venčanju Foto: Profimedia

On je saopštio da su preliminarni nalazi obdukcije pokazali da je Elvis Prisli umro od „srčane aritmije“, odnosno srčanog udara, te da nema dokaza da su lekovi imali bilo kakvu ulogu u njegovoj smrti. Međutim, to nije bila potpuna istina. Obdukcija u tom trenutku još nije bila završena, a nijedan drugi medicinski istražitelj nije pristao da da takvu izjavu za javnost.

Samo nekoliko nedelja pre smrti Elvisa Prislija, trojica njegovih bivših telohranitelja objavila su knjigu u kojoj su tvrdili da je pevač godinama bio zavisan od amfetamina. Fransisko je pokušao da izbegne konkretan odgovor, navodeći da se „tačan uzrok Elvisove smrti možda neće znati još nedelju ili dve, dok ne stignu laboratorijski nalazi“, uz napomenu: „U ovakvim slučajevima moguće je da se tačan uzrok nikada ne sazna.“

Elvis Prisli Foto: Profimedia

Kada su toksikološki rezultati konačno stigli, izgledalo je kao da su lekari pokušavali da ih zataškaju. Nalazi su pokazali da je u trenutku smrti u krvi Elvisa Prislija bilo tragova čak deset različitih droga.

Kasnije je utvrđeno da je uzrok smrti Elvisa Prislija bio srčani udar, izazvan naporom u kombinaciji sa gojaznošću, drugim zdravstvenim problemima i zloupotrebom lekova i droga.

