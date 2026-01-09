Slušaj vest

Bruklin Bekam je novim potezom pokazao da ne planira da se uskoro pomiri sa svojom slavnom porodicom. Prema pisanju stranih medija, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam poslao je roditeljima pravno obaveštenje u kom ih upozorava da mogu da ga kontaktiraju samo preko advokata.

Njegovo pismo o "odustajanju" takođe im nalaže da ga ne označavaju na društvenim mrežama.

Sve zbog jednog lajka

Kršenje pravnog pisma bio je razlog zašto je Bruklin blokirao svoje roditelje na internetu, nakon što je Viktorija lajkala video koji je podelio. Njena reakcija na recept koji je njen sin podelio na Instagramu dovela je do velikog sukoba prošlog meseca. Tada se oglasio Kruz Bekam, najmlađi sin slavnog para, te je napisao: "Probudili su se blokirani... Kao i ja."

Međutim, čini se da je blokiranje usledilo nakon nedelja frustracije Bruklina i njegove supruge Nikole, koji veruju da su njihovi zahtevi za privatnim pomirenjem ignorisani. Nikola Pelc, s kojom se Bruklin venčao 2022. godine, takođe je blokirala porodicu Bekam na Instagramu.

Bruklinovi baka i deka i šira familija nisu blokirani, te redovno komentarišu ispod njegovih objava, zbog čega je srećan.

"Zaista, ljudi ne znaju sve činjenice ove srceparajuće priče i misle da je Bruklin samo bio surov kada je blokirao svoje roditelje. Stvarnost je takva da im je krajem prošlog leta poslao pismo, tražeći da se sva komunikacija odvija samo preko advokata, a hteo je da pokuša da ispravi stvari u privatnosti, ne javno. Osećao je da njegovi roditelji nastavljaju da ignorišu njegove želje i nastavljaju da ga spominju na internetu, umesto da mu se jave privatno", rekao je izvor za The Sun.

Što se tiče Dejvida i Viktorije, oni su svom sinu hteli da stave do znanja da su mu vrata uvek otvorena i da im je i dalje stalo. "Nakon ovog pisma nisu imali drugi fizički način da ga kontaktiraju, šta je trebalo da urade? Naravno da se osećaju potpuno zbunjeno i skrhano ovim poslednjim preokretom događaja. S njihove strane nema zlobe, samo zabrinutosti. Ali jedno je jasno: ako dođe do pomirenja, to će se dogoditi daleko od znatiželjnih pogleda i mora da se obavi privatno. To je sve što iko želi, ali, nažalost, čini se jako, jako dalekim, s obzirom na to da sada komuniciraju preko advokata", istakao je izvor.

Bruklin je prošlog meseca podelio svoj recept za piletinu, koji je ubrzo lajkovala Viktorija. Potom je Bruklin, u roku od 48 sati, blokirao svu užu porodicu. Međutim, njihov "rat na internetu" započeo je mnogo ranije. Prošle godine su Romeo Bekam i njegov mlađi brat Kruz blokirali starijeg brata na Instagramu. Odblokirali su ga ubrzo potom, a Bruklinovi prijatelji smatraju da je to bio "prvi ratni čin na društvenim mrežama".

Pokušaj pomirenja

Nakon što su se odnosi u porodici znatno pogoršali, Dejvid i Viktorija su pokušali da reše situaciju na svoj način. Kako tvrde porodični prijatelji, Bekamovi su u novembru pozvali Bruklina kako bi s njima proslavio dodelu viteške titule bivšoj fudbalskoj zvezdi. Dejvid je pokušao da se pomiri i s Nikolom pozvavši je na večeru. Međutim, do susreta nije došlo, a sve zato što je Bruklin verovao da je to bio još jedan primer "gaslightinga" od strane njegovih roditelja.

Dejvid je, kako kažu izvori, jednostavno hteo da vidi svog sina na jedan od najbitnijih dana u životu.

Dok s roditeljima ne želi da komunicira, Bruklin i dalje održava kontakt s bakama i dekama, te ih je direktno kontaktirao tokom proteklih šest meseci. Razgovarao je telefonom i slao poruke svojim bakama Džeki i Sandri i dekama Toniju i Tedu. Zvao ih je i tokom praznika.

Bruklin Bekam Foto: Profimedia

"Bruklin ih apsolutno obožava i zna koliko boli ovo izaziva svima. Dakle, javio im se, ali je pokušao da bude diskretan kako ih ne bi uvukao u ovo. Bruklin pokušava da što bolje upravlja ovom porodičnom svađom, ali nije lako nikome. Nikola ostaje njegov apsolutni oslonac", dodao je izvor.

Sukob traje četiri godine

Porodica Bekam već gotovo četiri godine nije u dobrim odnosima s Bruklinom i Nikolom, a veliki razlog je, kako tvrde njihovi prijatelji, veza između Romea i Kim Ternbal, Bruklinove navodne bivše devojke. Bruklin i Nikola odbijali su da budu u istoj prostoriji kao i Kim, na šta je ostatak porodice žestoko reagovao. Navodno su Nikolu optužili da je "teška", a negirali su i vezu između Kim i Bruklina.

Napetosti u porodici su se prvi put pojavile 2022. godine, uoči venčanja Nikole i Bruklina. Viktorija je navodno odbila ponudu da dizajnira Nikoli haljinu, zbog čega je ona nosila haljinu brenda Valentino. Osim toga, Viktorija je bila skrhana optužbama da je "sabotirala" venčanje nakon što je pevač Mark Entoni - kog je porodica angažovala - opisao dizajnerku kao "najlepšu ženu u prostoriji", a ne Nikolu.

Od tada odnosi u porodici nisu bili isti kao nekada. Uprkos svemu, Nikola je podržala Viktorijinu modnu reviju u Parizu, a slavna dizajnerka prisustvovala je premijeri Nikolinog filma "Lola". Međutim, stvari su se od tada pogoršale. Nisu razgovarali 13 meseci, a mladi par preskočio je i proslavu Dejvidovog 50. rođendana u maju prošle godine. Bivši fudbaler organizovao je nedelju dana proslava, a Bruklin i Nikola nisu prisustvovali nijednoj.

Navodno su privatno poslali poruku Dejvidu i zatražili da se nađu na kafi - ali su bili odbijeni.

U poslednjih nekoliko meseci Dejvid i Viktorija navodno su poslali nekoliko poruka Bruklinu i predložili privatno pomirenje. Bruklin im nije odgovorio, te nije poznato da li je uopšte video ili pročitao poruke.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

