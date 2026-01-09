Slušaj vest

Godinama nakon što se verovalo da je 25-godišnja manekenka Eliza Samudio ubijena po nalogu svog bivšeg dečka, brazilskog fudbalera Bruna Fernandesa de Souze, došlo je do novog bizarnog preokreta.

Naime, njen stari pasoš misteriozno se pojavio u Portugaliji, što je čak probudilo nadu da je pobegla iz Brazila i da živi u Evropi pod novim identitetom.

Bruno Fernandes de Souza osuđen je zbog toga što je naložio njeno ubistvo 2010. godine. Njeno telo nikad nije bilo pronađeno jer ga je ubica raskomadao i njime nahranio svoje rotvajlere. Bivši golman kluba Flamengo dogovorio je ubistvo svoje bivše kako bi izbegao plaćanje alimentacije.

Bivša manekenka bila je mučena i pretučena pre nego što je bila zadavljena, a njen tada četveromesečni sin video je čitav stravičan napad. Užasan slučaj dospeo je na naslovnice širom svieta, a čak je postao tema jednog Netflixovog dokumentarca iz 2024. godine.

Međutim, dokument pronađen u Portugaliji pokrenuo je nova pitanja o slučaju. Pasoš je, kako pišu strani mediji, pronađen na polici za knjige u iznajmljenom stanu. Pojavio se iznenada prošlog meseca, te je i overen.

Muškarac koji je pronašao pasoš, poznat samo kao Hose, za "Leo Dias" je rekao: "Kad sam pronašao dokument i video kome pripada, budući da je reč o nekome ko je bio uključen u slučaj koji je imao ogroman uticaj u Brazilu i širom sveta, bio sam šokiran. S fotografije sam već znao ko je to, ko je vlasnik."

Hose je otkrio da je pasoš pronašao u zajedničkoj dnevnoj sobi nakon što se vratio s poslovnog putovanja. Kada je pronašao pasoš, muškarac je već gotovo tri nedelje bio odsutan iz četvorosobne nekretnine koju je delio s drugim stanarima.

"Živim tamo sa suprugom i malom ćerkom, a tu su još jedan mladić i žena koji žive pod kirijom. Dnevna soba u kojoj je pasoš bio jedna je od prostorija koje delimo i ja sam išao po odeću sa stalka za sušenje. Video sam knjigu na polici i prišao bliže da vidim šta je to, a tada sam ugledao pasoš na njoj. Nisam znao šta pasoš radi tamo, ali sam znao da odmah moram da je predam vlastima", ispričao je.

Intervju snimljen pre nego što je pasoš bio predat brazilskoj ambasadi u Portugaliji prikazuje misterioznog pronalazača s plavim lateks-rukavicama. Muškarac je držao pasoš pred kamerom pre nego što je okrenuo stranicu s fotografijom Samudio. Datum izdavanja pasoša bio je 9. maj 2006. godine i, iako je dokument pokazivao ulazak u Portugaliju 1. maja 2007, nije bio vidljiv datum izlaska. Nijedna od 32 stranice pasoša nije bila pocepana.

Ovo otkriće pokrenulo je nagađanja na društvenim mrežama da bi Eliza mogla da bude živa, nakon čega se oglasio njen brat Arli Moura. Rekao je da ne veruje u teoriju da je pobegla u Evropu i da živi pod novim identitetom. "Moramo da istražimo da li je pasoš izgubljen, ukraden, šta se dogodilo u vezi s tim. Razlog zašto je čuvan u toj kući i tek sad otkriven takođe mora da bude istražen. Bilo bi dobro da je stvarno živa, ali moramo da sačekamo da saznamo šta se dogodilo, da nam vlasti daju svoj sud. Nadamo se, ali s obzirom na činjenice koje su tada objavljene, teško mi je da poverujem da je to istina", rekao je Arli.

Eliza Samudio nestala je u junu 2010. godine, nakon što je otišla na farmu svog bivšeg dečka kako bi razgovarali o alimentaciji za njihovog sina. Bruno je 2013. osuđen na 22 godine zatvora, ali je pušten na slobodu u februaru 2017. godine. U aprilu 2017. sud je naredio njegovo ponovno hapšenje, a u julu 2019. pušten je na delimični kućni pritvor – tokom dana mogao je da radi ili trenira, dok je noću morao da se vraća kući. Osim Bruna, osuđeno je i nekoliko njegovih suučesnika.

Nakon što je izašao iz zatvora, fudbaler je nastavio svoju karijeru, igrao je u nekoliko klubova, a 2023. je otišao u penziju. Međutim, prošlog meseca je najavljeno da je potpisao za Capixabu za sezonu 2026.

