kaže da je bio savršen i topao

Nakon što se Holi Remzi oglasila o spornom govoru svog oca, Gordona Remzija, na njenom venčanju, svoje mišljenje je podelio i sam poznati kuvar. Naime, venčanje o kom se već nedeljama piše, Holi i njenog izabranika, Adama Pitija, svakodnevno dobija nove nastavke priče, jer na događaj nisu bili pozvani Adamovi roditelji, a Gordon se o tome našalio u govoru na ceremoniji.

Gordon je gostovao u emisiji "This Morning" sa svojom mlađom ćerkom, 24-godišnjom, Tili Remzi, gde je otvoreno govorio o tome kako je emotivno bilo gledati 26-godišnju Holi dok se udaje za 31-godišnjeg olimpijskog plivača. Venčali su se u opatiji u Batu 27. decembra, usred gorke svađe s porodicom, zbog koje Adamova majka, Kerolajn, nije bila pozvana na svečanost.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo venčanje ćerke Gordona Remzija:

Venčanje Holi Remzi, ćerke Gordona Remzija

The Sun je tada izvestio da je Gordon u svom govoru na venčanju komentarisao koliko je Holi lepo izgledala i rekao Adamu da je srećan čovek, dodajući: "Pogledajte Tejnu i to je ono čemu morate da se radujete. Šteta što nemaš isto", očito govoreći o tome kako njegova supruga Tejna može da bude majka oboma i tako provocirajući Adamovu porodicu.

Remzi je sada insistirao na tome da je njegov govor bio "savršen i topao", te je rekao: "Teško je, iskreno. Biti otac tri ćerke, sanjaš o tom trenutku i taj trenutak dođe i ti si u totalnom rasulu. Ali govor je bio savršen, dobro je prošlo i moraš to da pronađeš... Moraš da budeš topao, emotivan... To je težak posao".

U galeriji pogledajte kako je Viktorija Bekam izgledala na venčanju ćerke Gordona Remzija:

Viktorija Bekam na venčanju ćerke Gordona Remzija

Ćerka Tili otkrila je da je slušala govor pre velikog dana, rekavši: "Mislim da je bio Badnji dan, sedela sam u njegovoj sobi sat vremena dok je on to samo čitao. Prolazila sam kroz sve, ali nisu bila potrebna nikakva prilagođavanja, bilo je savršeno. Sve me je rasplakalo".

Prošle nedelje mlada Holi je branila očev govor uprkos Kerolajninom navodnom ogorčenju, rekavši za britanski "Vogue": "Slušam tatin govor, gledam po prostoriji i osećam se preplavljeno ljubavlju i srećom na licima naših gostiju".

Podelila je i fotografiju sebe i Adama kako se smeše tokom govora.

