Naša glumica Nataša Ninković objavila je snimak iz provoda na kom se vidi kako uživa i ispija vino, dok joj na večeri violinista svira na uvce.

Glumica je blistala u sivoj odevnoj kombinaciji, a sudeći po osmehu na licu, bilo joj je sve potaman.

Ona je inače u Budimpeštu otišla sa sinom koji joj je pravio društvo sve vreme, a kog je na snimala i fotografisala, te je sve kačila na društvenim mrežama.

Podsetimo, Nataša Ninković povremeno je aktivna na društvenim mrežama, a u jednoj od njenih poslednjih objava mogli smo da je vidimo dok se snimala u svom kraju u kom živi.

Komšije otkrila kakva je Nataša privatno

Komšije glumicu često viđaju, ali isto tako komentarišu da je pomalo rezervisana.

- Nataša je prilično zatvorena i mislim da je taj gard digla kako joj na svakom ćošku ne bi prilazili ljudi i ometali je raznim pitanjima. Ipak je ona poznata, a ljudi znaju biti naporni. Sa druge strane, njen je temperament prosto takav. Deluje nadobudno, iako mislim da nije - kazala komšinica i dodala:

- U ovom delu grada živi prilično pristojni ljudi, pa joj niko ne smeta. Svi poštuju to što je digla zid oko sebe. Ima ovde viđenijih ljudi od nje, nije njima bitno što je ona poznata. Suprug joj je sušta suprotnost, on je uvek nasmejan.

