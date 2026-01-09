Slušaj vest

Glumica Dženifer Garner (53) je u intervjuu za "Marie Clarie" otvoreno govorila o svom razvodu od Bena Afleka, s kojim je bila u braku deset godina.

Odvojeno su živeli od 2015. godine, a razvod je zvanično finalizovan u oktobru 2018. godine. Zajedno imaju troje dece - Vajolet (20), Fina (17) i Semjuela (13). Otkrila je zbog čega retko govori o razvodu.

- Ne pomaže mi da čitam tračeve o sebi ili bilo kome drugom, a pogotovo ne o svojoj deci, zato to jednostavno ne radim - rekla je.

Takođe, dodala je kako je vrlo svesna sopstvenih granica:

- Morate da budete pametni i znate šta možete, a šta ne možete da podnesete. Ja nisam mogla da podnesem ono što je tada bilo u javnosti, ali to zapravo nije bilo ono najteže.

Najveći izazov joj je bio sam razvod.

- Ono što je bilo teško bio je sam čin raspadanja porodice. Gubitak pravog partnerstva i prijateljstva bio je najteži deo - priznaje glumica.

S bivšim suprugom je u dobrim odnosima, a neretko se mogu videti zajedno s decom. Nedavno su viđeni u porodičnom izlasku u pozorište s Finom.

- Iako su Dženifer i Ben već dugo razdvojeni, on s njom oseća određen nivo sigurnosti i mira - rekao je svojevremeno izvor blizak glumcu. Dodao je kako njihov odnos nikada neće nestati jer dele zajedničku istoriju i jer je ona majka njegove dece.

Inače, Garner je u vezi s biznismenom Džonom MIlerom.

