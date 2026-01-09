Slušaj vest

Glumica Dženifer Garner (53) je u intervjuu za "Marie Clarie" otvoreno govorila o svom razvodu od Bena Afleka, s kojim je bila u braku deset godina.

Odvojeno su živeli od 2015. godine, a razvod je zvanično finalizovan u oktobru 2018. godine. Zajedno imaju troje dece - Vajolet (20), Fina (17) i Semjuela (13). Otkrila je zbog čega retko govori o razvodu.

U galeriji pogledajte kako Dženifer Garner i Ben Aflek provode zajedničko vreme otkako nisu u braku:

Dženifer Garner i Ben Aflek zajedno na pejntbolu Foto: printscreen/youtube/taylorfan2008

- Ne pomaže mi da čitam tračeve o sebi ili bilo kome drugom, a pogotovo ne o svojoj deci, zato to jednostavno ne radim - rekla je.

Takođe, dodala je kako je vrlo svesna sopstvenih granica:

- Morate da budete pametni i znate šta možete, a šta ne možete da podnesete. Ja nisam mogla da podnesem ono što je tada bilo u javnosti, ali to zapravo nije bilo ono najteže.

U galeriji pogledajte još fotografije Bena Afleka i Dženifer Garner:

Dženifer Garner i Ben Aflek Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia, printscreen/youtube/Architectural Digest, Patriot Pics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najveći izazov joj je bio sam razvod.

- Ono što je bilo teško bio je sam čin raspadanja porodice. Gubitak pravog partnerstva i prijateljstva bio je najteži deo - priznaje glumica.

S bivšim suprugom je u dobrim odnosima, a neretko se mogu videti zajedno s decom. Nedavno su viđeni u porodičnom izlasku u pozorište s Finom.

ben aflek profimedia-0989314677.jpg
Ben Aflek Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

- Iako su Dženifer i Ben već dugo razdvojeni, on s njom oseća određen nivo sigurnosti i mira - rekao je svojevremeno izvor blizak glumcu. Dodao je kako njihov odnos nikada neće nestati jer dele zajedničku istoriju i jer je ona majka njegove dece.

Inače, Garner je u vezi s biznismenom Džonom MIlerom.

Ne propustitePop kulturaDženifer Lopez i Ben Aflek uhvaćeni zajedno: Ovakvom preokretu se niko nije nadao, da li je pomirenje na pomolu?
ben-aflek-dzenifer-lopez-profimedia0729494342.jpg
Pop kulturaIzmeđu dve vatre: Ben Aflek na istom mestu sa dve bivše žene, reakciju Džej Lo niko nije očekivao
profimedia0885364020.jpg
Pop kulturaViđen ponovo na klinici za odvikavanje od alkohola: Benu Afleku život je u potpunom haosu, ništa mu ne ide kako je planirao
ben aflek profimedia-0961921629.jpg
Pop kultura"Srećan sam što u njoj imam sjajnu partnerku" Ben Aflek konačno progovorio o odnosu s bivšom: Ceo svet brujao o njihovim prisnim fotkama, a ovo je istina
ben-aflek-profimedia0899799208.jpg

Video: Svađa Dženifer Lopez i Bena Afleka

Svađa Džej Lo i Ben Aflek Izvor: Tiktok/life_with_matt