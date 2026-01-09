Slušaj vest

Hrvatski izbor za Evroviziju, Dora 2026, biće održan u februaru, dok se tačan datum finalne večeri još uvek očekuje. Ipak, ono što je posebno zanimljivo publici u Srbiji jeste učešće Zorje Pajić ali u nešto drugačijoj ulozi nego što smo navikli.

Poznata po snažnom glasu i upečatljivim nastupima, Zorja se ovog puta predstavlja kao autorka. Zajedno sa suprugom Lazarom potpisuje muziku za pesmu "Andromeda", koju izvodi grupa Lelek, jedan od ozbiljnijih favorita na ovogodišnjoj Dori.

Na taj način, Zorja ima priliku da svojim autorskim radom bude deo pesme koja bi mogla da predstavlja Hrvatsku na Evroviziji 2026. u Beču.

Inače, ovo nije prvi put da sarađuje sa grupom Lelek. Njihova saradnja na pesmi "Tane" postala je hit na mrežama, a mnogi i dalje žale što numera ne prestavlja Hrvatsku.

Kada je reč o Dori, zvanična objava pesama i izvođača održana je danas, 8. januara 2026. godine, na Drugom programu HRT-a i na Jutjubu.

Iako Zorja nije dala zvaničnu izjavu povodom svog učešća na Dori, njen rad na pesmi "Andromeda" već je privukao pažnju, te ostaje da vidimo kakav će uspeh postići Andomeda.

Podsetite se i starog nastupa Zorje na PZE:

Zorja Foto: RTS Printscreen

VIDEO: Zorja nakon PZE