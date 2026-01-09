Slušaj vest

Glumica Anja Mit trenutno uživa u porodičnoj sreći sa košarkašem Vladimirom Petrovićem, sa kojim je nedavno dobila sina Filipa. Svoj mir i radost podelila je i sa pratiocima na društvenim mrežama, objavivši fotografije iz zajedničke šetnje.

Porodica je prošetala samim srcem Beograda, Knez Mihailovom ulicom, a osmesi nisu silazili sa njihovih lica. Anja je zabeležila trenutak dok Vladimir gura kolica sa njihovim naslednikom, dok je on uzvratio fotografijom na kojoj glumica izgleda elegantno i zrači – u bundi, sa crnom šubarom i tamnim naočarima.

Anja Mit Foto: Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Fotografije pokazuju koliko Anja i Vladimir uživaju u novom životnom poglavlju.

- Knez je sada još lepši - napisala je Anja.

Vladimir Petrović Foto: Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Ljubav koju je čuvala od očiju javnosti

Glumica je u početku pažljivo čuvala svoju vezu sa košarkašem Vladimirom Petrovićem. Nedavno je, međutim, podelila zajedničku fotografiju sa šetnje sa sinom, otkrivajući javnosti prvi pogled na njihov porodični život.

Pre veze sa Petrovićem, Anja Mit bila je u braku sa pilotom. O raskidu je govorila otvoreno u emisiji Amidži šou: "Razvela sam se. Ne bih da kopam po privatnom životu, moja četiri zida su moja četiri zida. U postupku smo papirološkog razvoda i toliko bih rekla."

Anja Mit Foto: Printscreen/Instagram/anjamitofficial

Nakon završetka braka, glumica je pronašla novu ljubav i sada uživa u porodičnom životu sa sinom i partnerom.

