Slušaj vest

Điđi Hadid ponovo je dokazala da joj promene stoje bez greške. Slavna manekenka iznenadila je obožavatelje kada je pokazala potpuno novi izgled, odrekavši se svojih prepoznatljivih plavih talasa u korist kratkog boba u tamnoj, gotovo crnoj nijansi.

Nova frizura otkrivena je na glamuroznim fotografijama koje je na Instagramu podelio njen dugogodišnji frizer Dimitris Gianetos.

Điđi se pojavila s blago mokrom, zalizanom kosom do brade, a čitav izgled opisao je kao "matte black mini bob", koji je nosila za novo snimanje kampanje Maybelline, čiji je ambasador već godinama.

Uz novu frizuru, Điđi je odabrala i tamniju, zavodljivu šminku, s naglašenim plavim očima, zadimljenom senkom i mat ružem u nežno roze nijansi. Stajling je upotpunila elegantnom, potpuno crnom kombinacijom, čime je dodatno naglasila edgy zaokret u svom imidžu.

Điđi Hadid napravila transformaciju Foto: Arturo Holmes / Getty images / Profimedia

"Bolje joj stoji smeđa kosa", "Vau, savršena je", "Zdravo, seksi mama", "Era tamne kose se vratila!", "S ovom bojom kose me podseća na Belu", "Ova boja je sve!", "Tamna kosa gori, Điđi!", pisali su joj pratioci u komentarima.

Zanimljivo je da ova promena dolazi u periodu kada se sve češće šuška o velikom koraku u njenom privatnom životu. Prema pisanju stranih medija, njen dečko Bredli Kuper navodno se sprema da zaprosi slavnu manekenku posle gotovo tri godine veze.

U galeriji pogledajte fotografije Điđi Hadid i Bredlija Kupera:

1/6 Vidi galeriju Điđi i Bredli Foto: Matt Baron / Shutterstock Editorial / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Bez obzira na glasine, jedno je sigurno: Điđi Hadid s ovom promenom još jednom potvrđuje status modne ikone koja se ne boji da rizikuje i uvek izgleda besprekorno.

Video: Ishrana Bele Hadid