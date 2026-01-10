Slušaj vest

Manekenka Emili Ratajkovski (34), izrazila je svoju podršku novom gradonačelniku Njujorka, Zohranu Mamdaniju. Međutim, obožavatelji nisu bili oduševljeni načinom na koji je to pokazala, jer je izazvala pravu pometnju poslednjom objavom na Instagramu.

Naime, u objavi od svega četiri stavke, Ratajkovski je na prvoj podelila isečak na kojem terkujeu providnoj crnoj suknji i kratkom topu otvorenih leđa usred prodavnice. Uz objavu je napisala: "Mamdanijev Njujork!!", očito podržavajući gradonačelnika koji je pre nedelju dana položio zakletvu kao prvi muslimanski vođa najvećeg američkog grada. Ona je i poznata po svojim provokativnim i golišavim fotografijama.

Tako ni njeno tverkovanje nije ništa novo. Problem je nastao u tome što je sledeća fotografija prikazivala nju u belom hidžabu i belom topu dugih rukava tokom posete, kako izgleda, džamiji šeika Zajeda u Abu Dabiju. Treća fotografija bio je njen selfi, s belom majicom podignutom kako bi otkrila dekolte, a na poslednjoj je gradom šetala uz četvorogodišnjeg sina Silvestera Apola Bera na Noć veštica.

Iako je inače voljena na društvenim mrežama, posebno zato što voli da javno izrazi svoje mišljenje i često deli političke stavove, Ratajkovski ipak nije prošla tako lako ovom objavom koju su mnogi nazvali "nepoštovanjem".

"Emili, sviđaš mi se, ali kontrast između prva dva slajda je blago nepoštovanje", "Drugi slajd je snimljen u džamiji šeika Zajeda u Abu Dabiju, mom domu. Nisam religiozna i oduvek sam bila tvoja obožavateljka, ali, dođavola... pokaži malo prokletog poštovanja", "Slobodna si da radiš šta god želiš sa svojim telom. Niko o tome ne raspravlja. Ono što se dovodi u pitanje je tvoj izbor da ga povežeš s verskim slikama snimljenim u svetom muslimanskom prostoru. To nije smelo ni progresivno, to je jednostavno nepoštovanje", samo su neki od komentara.

Ratajkovski je do sada uvek otvoreno iznosila svoje političke stavove i aktivizam. 2016. započela je kampanju podrške Berniju Sandersu, a 2020. bila je jedna od nekoliko slavnih osoba koje su koristile svoju platformu kako bi progovorile o policijskom ubistvu Džordža Flojda. Izašla je na ulice Los Anđelesa kako bi marširala sa svojim tadašnjim suprugom Sebastijanom i drugim pristalicama pokreta Black Lives Matter.

