neće da čuje za roditelje

Donedavno složna porodica Bekam poslednjih godinu dana proživljava veliku dramu, nakon što je njihov najstariji sin Bruklin odlučio da prekine odnose s ostalim članovima. Koliko je otišlo daleko, pokazuje i to da 26-godišnjak zabranio roditeljima svaki direktni kontakt, te ako planiraju doći do njega, moraju da kontaktiraju njegove advokate.

Nekadašnji fudbaler Dejvid Bekam navodno je u poslednjem trenutku pokušao da zakopa ratne sekire i obnovi odnos sa svojim otuđenim sinom Bruklinom, ali bez uspeha. Uprkos iskrenoj inicijativi i pozivima upućenim i Bruklinu i njegovoj supruzi Nikoli Pelc, pomirenje se, barem zasad, nije dogodilo.

U galeriji pogledajte kako je porodica Bekam proslavila Božić bez sina Bruklina:

Porodica Bekam proslavila Božić bez najstarijeg sina Bruklina

Bivši fudbaler Mančester Junajteda i engleske reprezentacije u oktobru je i zvanično proglašen vitezom od strane kralja Čarlsa. Iako je reč o jednom od najvažnijih trenutaka njegovog života, Bruklin i Nikola bili su upadljivo odsutni s ceremonije u dvorcu Vindsor.

Prema navodima britanskih medija, Dejvid je sinu ponudio mogućnost da mu se pridruži na svečanosti, a Nikoli je lično poslao poziv i za večeru u zapadnom Londonu, ali par je sve pozive odbio. Na ceremoniji su se zato pojavili Dejvidova supruga Viktorija Bekam, njihovo troje mlađe dece – Romeo, Kruz i Harper – te Dejvidovi roditelji Ted i Sandra.

U galeriji pogledajte kako je Bekam dobio viteški orden:

Dejvid Bekam postao vitez

Izostanak s dodele viteške titule samo je nastavak niza porodičnih događaja koje Bruklin i Nikola protekle godine nisu posetili. Ranije su preskočili i veliku proslavu Dejvidovog 50. rođendana, kao i svečanu promociju nove Netflixove serije o Viktoriji Bekam.

Prema pisanju "The Suna", Bruklin, koji sa suprugom živi u SAD, odbio je dolazak jer je celu situaciju doživeo kao orkestrirani PR potez.

Porodica Bekam je poslednji put bila na okupu na premijeri dokumentarca Dejvida Bekama Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Došlo je i do razmene pravnih pisama između advokatskih timova obeju strana, ali nije bilo nikakvog pravnog postupka, već se radilo isključivo o zahtevu za distancom i privatnošću. Bruklin je navodno zamolio roditelje da ga ne kontaktiraju direktno i da o njemu ne objavljuju ništa na društvenim mrežama.

U galeriji pogledajte kako je izgledala proslava 50. rođendana Dejvida Bekama, na kojoj nisu bili Bruklin i Nikola:

Gosti na proslavi 50. rođendana Dejvida Bekama

Sve je, prema njegovom mišljenju, usledilo nakon niza "zlobnih" napisa i insinuacija o njegovoj supruzi Nikoli, uključujući tvrdnje da je Bruklin "talac" u braku i da ga supruga kontroliše. Uprkos sukobu s roditeljima, Bruklin je, kako se navodi, ostao u redovnom kontaktu s oba para svojih baka i deka – Viktorijinim roditeljima Tonijem i Džeki i Dejvidovim roditeljima - Tedom i Sandrom.

"Bruklin ih obožava i svestan je koliko cela situacija svima nanosi boli. Javio im se u svoje vreme i pokušao sve da drži u tišini kako ih ne bi uvlačio u sukob. Ovo je izuzetno težak porodični period, a Nikola mu je najveća podrška", ispričao je izvor.

U galeriji pogledajte kako su Bruklin Bekam i Nikola Pelc proslavili Božić:

Bruklin Bekam i Nikola Pelc proslavili Božić bez njegove porodice

Dok britanski mediji danima analiziraju porodični raskol, Bruklin se na društvenim mrežama nije oglašavao o situaciji. Umesto toga, objavljivao je videe kuvanja, uključujući pripremu jastoga s makaronskim sirom, pritom promovišući svoj brend Cloud 23. Nikola je, pak, na Instagramu podelila fotografije Bruklina kako joj kuva u kuhinji, dok je ona slavila 31. rođendan u Floridi u krugu porodice.

Prema pisanju britanskih medija, Bruklin je neposredno pre Božića blokirao roditelje i mlađu braću i sestru na društvenim mrežama. Iako su redovno pratili i lajkovali njegove objave, to je, navodno, bilo suprotno njegovoj želji da njega i suprugu ostave na miru.

